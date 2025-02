Seguirá siendo "el coche" durante muchos años, y por 190 € al mes, tampoco se puede decir que sea una compra imposible

El Volkswagen Golf es un clásico que no necesita presentación, ¡y os adelanto que es el favorito de mi mujer! Generación tras generación, ha sido sinónimo de calidad, tecnología y buen diseño. Ahora, con una oferta de 190 € al mes, tener un Golf está más cerca que nunca. Además de ser un coche icónico, si te haces con él también será una elección inteligente.

El Golf, por 190 € al mes, a tiro de piedra

Volkswagen te ofrece flexibilidad con su plan de financiación My Way. Elige plazos de 36 a 60 meses y piénsate si quieres dar una entrada o no. Al final, tú decides: devolver el coche, cambiarlo por otro o quedártelo pagando una última cuota. Estas opciones no te pienses que se ven en cualquier sitio, a mí me ha sorprendido. Es posible que se adapte casi a cualquier escenario de tu vida. Y si no quieres complicaciones, puedes incluir el mantenimiento y el seguro en tu cuota mensual.

Volkswagen Golf | Volkswagen

El Golf 8 se ha reinventado sin perder su esencia. Por fuera, sus líneas modernas y deportivas no pasan desapercibidas. Pero es al sentarte al volante cuando te enamoras: el Digital Cockpit Pro, la pantalla táctil de hasta 12,9 pulgadas y los controles intuitivos hacen que cada viaje sea una experiencia.

En cuanto a motores, hay para todos los gustos. Gasolina, híbridos ligeros o híbridos enchufables. ¡Yo me quedo con la versión gasolina, lo tengo clarísimo! Si no acompañas mi decisión, la versión híbrida enchufable, con hasta 62 km de autonomía eléctrica también está disponible. Ya es cuestión de qué uso le vas a dar.

Volkswagen Golf | Volkswagen

Rendimiento, diseño y tecnología de vanguardia: el Golf 8 lo tiene todo y está listo para sorprenderte

El Golf no es un simple coche, es un compañero de aventuras, es como el primo hermano que vive en una ciudad distinta y cada vez que os veis no podéis parar de reír y disfrutar. Su mezcla de diseño, tecnología y rendimiento lo hace único. Por 190 € al mes, esta leyenda puede ser tuya.

Yo te aconsejo que no lo pienses mucho... tener un Volkswagen Golf puede convertirse en realidad hoy mismo. ¿Lo mejor? Adiós a las esperas y a las excusas del tipo "el barco se está retrasando" Hay unidades del Golf 8 en stock listas para entrega inmediata. Podrías estar al volante de tu nuevo coche en cuestión de días. ¡Esto es incluso mejor que su precio!

No dejes pasar esta oportunidad: un Volkswagen Golf puede ser más que un deseo, puede ser tuyo hoy mismo

Si siempre has querido un Golf, este es tu momento. Pásate por tu concesionario Volkswagen o echa un vistazo a su web para conocer todos los detalles. Ahora mi prioridad no es un coche, pero si lo fuera sin duda sería uno de los primeros de la lista de coches a considerar.