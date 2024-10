Celebramos el 50 cumpleaños del Volkswagen Golf en 'La Gran Golfada'

Hay muchos coches en la historia, pero solo unos pocos ganan el renombre de icono o mito. Giorgetto Giugiario, quizás uno de los diseñadores más importantes de toda la historia del automóvil, trazó hace 50 años las líneas de un modelo que cambiaría la vida de muchas personas. Convirtiéndose en uno de los modelos más vendidos de la historia, acumulando más de 37 millones de unidades producidas.

El Volkswagen Golf siempre tendrá un hueco en nuestros corazones. Es un modelo tan icónico que, incluso si no te gustan los coches, lo sabes reconocer cuando lo ves. Hoy, es un día especial, porque me vas a acompañar a “La Gran Golfada”, un evento para celebrar el cincuenta cumpleaños de este modelo. Y uno de los requisitos para asistir, es hacerlo con un Golf, así que, para la ocasión, nos acompaña la octava generación, en su versión 50 aniversario.

Recientemente, ha recibido una profunda actualización. Estéticamente hay cambios en el paragolpes, el logo de la marca, que ahora está iluminado y faros con tecnología LED. Dentro, volante multifunción con botones físicos y un nuevo sistema de infoentretenimiento junto a una pantalla de 12,9 pulgadas, contando con chat GPT. Lo que más cambia es la gama de motores, siendo ahora más amplia, contando con varias tecnologías: gasolina con o sin hibridación; diésel sin hibridar; y la nueva generación de híbridos enchufables, con más de 140 km en modo eléctrico.

Ya estamos por aquí, en el aeródromo de Marugán, en la provincia de Segovia, listos para disfrutar de “La Gran Golfada”. 500 Volkswagen Golf de todas las generaciones se dan cita aquí, para disfrutar y celebrar este aniversario. Vamos a darnos una vueltecita a ver que vemos…

Ocho generaciones dan para mucho, y 50 años también. Nada tiene que ver la tecnología de antaño con la de ahora, pero la pasión por los Golf sigue latente en todas y cada una de las miradas de los asistentes. Tal es esa pasión que, la marca, ha dado la oportunidad de dejarla impresa en tu piel, con este puesto de tatuajes tan molón.

-¿Por qué el Volkswagen Golf es un coche tan popular?

-¿Con qué filosofía nació y crees que sigue presente en su octava generación?

-¿Tendremos Golf para rato? ¿Tiene futuro?

-¿Qué significa el Volkswagen Golf para ti?

-¿Has tenido más de uno?

-¿La pasión por el Golf viene de familia o fue un descubrimiento personal?

Con este nació todo, el MK1. Y hoy en este evento no estoy solo… (se dirige a Álvaro). Álvaro, este es tu Golf Cabriolet de primera generación, cuéntanos un poco por qué es un modelo especial para ti.

He de decir que a mi el MK1 GTI me encanta pero, esta versión Cabriolet, me llamaba mucho la atención cuando era un niño, blanquito, descapotable… Era de esos coches que siempre he querido tener en el garaje y, aunque ha costado, aquí esta. Sobre todo, me gusta por lo que me representaba en su época y sigue representando ahora, porque como has dicho al principio, es un icono en el mundo del automóvil.

El primer Volkswagen Golf recogía el testigo de otro mito, el Beetle. Vio la luz en el salón de Ginebra de 1974, y en tan solo dos años ya alcanzó un millón de unidades vendidas. Destacaba por su tamaño compacto, agilidad, versatilidad y funcionalidad. Sencillo, pero con todo lo necesario para ser un compañero perfecto de viajes.

6,9 millones de unidades se vendieron de la primera generación, ¡casi nada! Con la llegada de la segunda, el listón estaba muy alto, pero introdujo ciertos cambios que modernizaron el modelo, sin perder el ADN original. Y a partir de aquí, comenzó una evolución sin precedentes…

La segunda generación también incorporó una mecánica de 16 válvulas y otra con compresor, incluso incorporó la tracción total Syncro. Su sucesora, de la que se vendieron 4,8 millones de unidades e introdujo por primera vez un motor de seis cilindros en el segmento de los compactos, junto con la carrocería familiar Variant.

Con la cuarta generación llegó un salto cualitativo y estético, gracias a una producción más eficiente y el uso de tecnologías de última generación. Y por primera vez, el Golf, tuvo una versión R. La quinta generación introduciría la transmisión de doble embrague DSG y un diseño más moderno.

Mientras que en 2008 llegó la sexta, que aterrizó con un toque de sofisticación, siendo más silencioso, seguro y ecológico que nunca. Después vino el Golf 7 que utilizaba la plataforma modular MQB y le permitió incorporar tecnologías nunca antes vistas en este modelo: como una versión eléctrica, el e-Golf; y una híbrida enchufable, el GTE. Y llegamos a la actualidad, tras cinco décadas haciendo historia, con la octava generación del Golf que encabezó este reportaje.