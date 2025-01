Se llama Volkswagen ID.3 pero es el verdadero Golf eléctrico y su calidad/precio es mucho más accesible de lo que piensas

Cuando Volkswagen se subió a la ola de los eléctricos, apostó por brindar una estética futurista a esos modelos que congeniara con las excelentes prestaciones que le caracterizan. Eso sí, los comienzos no fueron fáciles para ella y tuvo que corregir errores con el Volkswagen ID.3 principalmente localizados en los acabados interiores. Dicho esto, y dado que ahora puede ser tuyo a un precio accesible, en Centímetros Cúbicos te vamos a hablar de todo lo que ofrece. A ver si te seduce.

Materiales sostenibles para el interior

De los plásticos duros de su lanzamiento a la tapicería de microfibra Artvelours Eco procedente de materiales reciclados en un 71 % de la actualización que recibió en 2023. Así se puede resumir a grosso modo la transformación que ha vivido el Volkswagen ID.3 desde que irrumpiera en el mercado. A la mayor calidad percibida le acompaña un repertorio tecnológico que consta de una pantalla de 12 pulgadas para el sistema multimedia, una interfaz más intuitiva, un planificador de rutas inteligente compatible con Apple CarPlay y Android Auto y asistentes de conducción mejorados.

Volkswagen ID.3 | Volkswagen

Entre estos últimos, hay que citar por un lado el Travel Assist, que actúa en base a la información que almacena en la nube y es capaz de cambiar de carril autónomamente y, por otro, el Park Assist Plus que tiene la capacidad de recordar los movimientos más frecuentemente realizados por el conductor para facilitarle el aparcamiento.

Aerodinámico y con look de Golf

Con aquella actualización, el Volkswagen ID.3 también experimentó cambios de diseño que pasaron por un paragolpes más agresivo, con entradas de aire verticales en los costados; la desaparición de la moldura negra que lucía el capó cerca del parabrisas, los faros traseros nuevos que se iluminan completamente y unas luces diurnas que ahora son mejores. Todo ello contribuyó a su coeficiente aerodinámico de 0,263.

El Volkswagen ID.3 eléctrico es ahora más barato en el mercado español | Volkswagen

Dicho esto, presenta unas dimensiones de 4,26 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,56 metros de alto. A lo que hay que añadir una distancia de ejes de 2,77 metros ideal para acoger cómodamente a cinco pasajeros a bordo. Su oferta mecánica está definida principalmente por un motor trasero de 204 CV de potencia que puede convivir tanto con una batería de 58 kWh como con otra de 77 kWh. De esta forma, homologa una autonomía de 426 y 545 kilómetros en ciclo WLTP respectivamente. No obstante, también tiene una versión de acceso más accesible ID.3 Pure con 170 CV de potencia.

Así han afectado al nuevo ID.3 las sugerencias de los clientes de Volkswagen | Volkswagen

La oferta: disponible desde 20.700 €

Con todo lo comentado, el Volkswagen ID.3 puede ser tuyo a cambio de 20.700 € sujeto a financiación lineal, o por 220 € mensuales con My Way. No olvides que puedes aprovecharte de los descuentos de hasta 7.000 € con el Plan Moves III del Gobierno y un beneficio fiscal de hasta 3.000 € en la declaración de la renta. Unos precios que corresponden a la citada versión de acceso ID.3 Pure, con llantas de acero de 18 pulgadas, faros LED y una batería de 52 kWh que homologa 388 kilómetros de autonomía.