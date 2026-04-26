Porsche ya prepara la actualización de su 911 más diferente y exclusivo

Cuando Porsche anunció que ampliaría una de sus gamas más míticas, la 911, con una versión Dakar, muchos se tiraron de los pelos. Este modelo más bien urbanita no encajaba con el espíritu del legendario rally por el desierto. Sin embargo, las 2.500 unidades de esta edición limitada que salió al mercado en 2022, se vendieron como churros. Tras terminar la producción en 2024, Porsche tiene entre manos una actualización del 911 Dakar.

Este modelo nació en homenaje, e inspirado, al Porsche 953 que ganó el Dakar en 1984 con los franceses René Metge y Dominique Lemoyne como piloto y copiloto respectivamente. Pero la edición realmente tiene escasos cambios respecto a la esencia de la gama. De hecho, la próxima actualización mantendrá estas líneas estéticas típicas del 911, excepto algunas ligeiras modificaciones como la inclusión de los intermitentes en los propios faros delanteros.

Porsche 911 Dakar | Porsche

Condiciones de todoterreno

Cómo no, un coche inspirado en el Dakar debe tener condiciones para ser conducido sobre tierra o superficies irregulares. Por eso, este 911 tendrá cualidades de todoterreno como los neumáticos mixtos, una generosa altura sobre el suelo y una carrocería reforzada contra los golpes o los obstáculos que sobrevengan en el camino.

Aún no hay seguridad sobre la motorización (que en la gama 911 está en el eje trasero) que integrará, pero sí existen especulaciones basadas en hechos evidentes. El 911 Dakar que salió a la venta en 2022 lo hizo con un motor biturbo de 3.0 litros y seis cilindros para 485 CV de potencia. El mismo propulsor que el Carrera GTS.

Porsche 911 Dakar | Porsche

Prestaciones de vértigo

Por eso, es muy probable que vuelva a incorporar la motorización de la actualización del Carrera GTS, un sistema híbrido con motor de gasolina turboalimentado de 3.6 litros y seis cilindros. La potencia es de 541 CV para una aceleración de 0 a 100 en 3 segundos y una velocidad máxima de 312 km/h. Como es lógico, presenta un gasto elevado. En concreto, de 10,1-10,6 litros cada 100 kilómetros.

El Porsche 911 Dakar debería regresar al mercado en 2027 con la misma filosofía que su versión anterior. Eso significa que su producción se limitará a algunas miles de unidades. Así, el modelo mantendrá su exclusividad y se convertirá en una pieza de coleccionista que de aquí a una década puede ser vendida por un buena suma de dinero. Un activo muy importante en el que invertir dentro del coleccionismo automovilístico.