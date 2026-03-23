¿Lo sabías? El maletero del Seat Arona se carga, pero también se come

Puede que se haya quedado respecto de las capacidades de interior de rivales como el nuevo Volkswagen T-Roc que, al crecer en dimensiones y coquetear con el mundo de los SUV de segmento C, ahora entrega más espacio en el habitáculo y, con 465 litros estándar, también en el maletero. Sin embargo, el Seat Arona, que acaba de recibir un lavado de cara y promete etiqueta Eco en el modelo 2027 encargado de incorporar la versión microhíbrida, no deja de ser generoso a pesar de mantener sus medidas y su volumen trasero.

Un crossover urbano respetable el B-SUV español, que no negocia su puesto entre los más vendidos del país. Con 400 litros básicos, el Arona no es la mejor opción respecto de modelos de iguales dimensiones y similares precios como el T-Cross, pero cubre con comodidad las necesidades básicas de un coche de uso diario. En otro orden, este maletero va más allá de su funcionalidad lógica de carga, porque se compone de forma tal que podríamos considerarlo, digamos… comestible.

Seat Arona | Seat

“Es la base de la alimentación mundial, el alimento más consumido del planeta... y ahora también es un ingrediente inesperado del SEAT Arona”, introdujo la firma de Martorell sobre el arroz en el crossover cuando hace casi un año anunciaba el inicio de su uso en la producción del vehículo, convirtiéndolo en el primer modelo de serie en incorporar piezas a base de cáscaras de arroz, que es lo que da forma al maletero del Arona y no el grano de arroz en sí.

Qué le aporta este material al Seat Arona

El Oryzite, material renovable constituido a partir de la biomasa de las cáscaras de arroz, no es una novedad de última hora, pero sí da sus primeros pasos en la industria del automóvil de la manera en que se aplica al coche español, si bien su estreno en 2025 fue resultado de un período de investigación y desarrollo de cinco años.

Seat Arona | Seat

Pero no es todo el espacio trasero un nido de cáscaras de arroz, sino que el aporte del Oryzite se traduce en un 15 % que acompaña al material predominante de la zona de carga: el polipropileno con fibra de vidrio. Tampoco se reparte por todo el maletero, ya que solo son los paneles de doble piso las piezas que lo aprovechan.

Los beneficios que el Oryzite representa en términos de porcentaje van más allá de su injerencia específica en el maletero de su SUV urbano. Según Seat, incorporando este material sustentable a su cadena de producción, los costes bajan un 2 % y la pieza que de él se sirve registra un 5,8 % menos en la balanza, lo que evidencia su ligereza y su importancia en la reducción del peso del vehículo.