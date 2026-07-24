Reservar el aparcamiento del aeropuerto con antelación gana terreno entre los viajeros

Los viajeros españoles planifican cada vez más sus desplazamientos y organizan con mayor antelación todos los aspectos de sus vacaciones, incluido el estacionamiento en el aeropuerto. Así lo revela un estudio elaborado por mowiz, aplicación y plataforma web de EYSA, cuyos datos muestran un crecimiento del 14,3% en las reservas de parking aeroportuario durante 2025 respecto al año anterior.

Los datos ponen de manifiesto la creciente demanda de este servicio por parte de los pasajeros, que optan por desplazarse al aeropuerto en vehículo propio, una alternativa que continúa ganando relevancia gracias a la flexibilidad, comodidad y autonomía que ofrece, especialmente durante los periodos de mayor movilidad como las vacaciones de verano.

Además del aumento en el volumen de reservas, los datos reflejan una consolidación de la planificación anticipada del estacionamiento. La contratación previa sigue siendo mayoritaria y mantiene una ligera tendencia hacia una mayor anticipación en la organización del viaje. En concreto, el análisis por ventanas de reserva muestra que más del 80% de las reservas se realizan con más de un día de antelación (82,2% en 2025), frente al 81,1% registrado en 2024, mientras que las reservas realizadas el mismo día del desplazamiento descienden del 18,9% al 17,8%. Este comportamiento apunta a una reducción progresiva de las reservas de última hora en la gestión del estacionamiento aeroportuario.

Avanza la digitalización en la reserva de plazas de parking

El estudio también evidencia el avance de los canales digitales en la contratación de plazas de aparcamiento. Actualmente, más de un tercio de las operaciones se realiza directamente a través de plataformas web.

La consolidación de estos canales refleja la creciente digitalización de los viajeros y su preferencia por gestionar de forma anticipada los distintos servicios asociados a sus desplazamientos. La posibilidad de comparar opciones, reservar con antelación y obtener confirmación inmediata son algunos de los factores que impulsan esta evolución.

Esta tendencia se enmarca en una transformación más amplia de los hábitos de consumo vinculados al turismo, donde la planificación previa y la contratación digital continúan ganando relevancia.