Adiós al Peugeot 208 como lo conocemos: en 2027 llegará uno con raíces españolas y un volante de ciencia ficción

El Peugeot 208 es uno de esos coches que no necesita presentación. Lleva años siendo uno de los utilitarios más populares de Europa, pero la próxima generación prepara una transformación especialmente importante. El nuevo Peugeot e-208 llegará previsiblemente en 2027 y lo hará con una nueva plataforma, baterías más económicas y una tecnología de dirección que cambiará por completo su interior. Y todo apunta a que, además, será fabricado en España.

El nuevo Peugeot e-208 quiere convertirse en uno de los eléctricos más importantes de Europa

Peugeot tiene ante sí un reto considerable. El actual e-208 se enfrenta cada vez a más rivales eléctricos de precio contenido y la llegada de modelos como el Renault 5 E-Tech ha aumentado todavía más la competencia. Por eso, la tercera generación del 208 promete ser mucho más que una simple evolución estética.

Peugeot Polygon | Peugeot

El nuevo modelo utilizará previsiblemente la nueva arquitectura STLA One de Stellantis, una plataforma destinada a los automóviles más pequeños del grupo. Entre sus principales novedades estará la posibilidad de utilizar baterías LFP, más económicas de producir y menos dependientes de determinados materiales críticos que las actuales baterías NMC.

Esta tecnología podría ser fundamental para reducir el precio del coche. Las primeras previsiones apuntan a que las versiones de acceso del futuro Peugeot e-208 podrían situarse por debajo de los 30.000 euros antes de ayudas, aunque todavía habrá que esperar para conocer sus tarifas definitivas.

También debería producirse un salto importante en autonomía. El Peugeot e-208 ya se prepara para mejorar notablemente sus cifras de autonomía, pero la nueva generación podría acercarse a los 500 kilómetros homologados bajo el ciclo WLTP en sus versiones de mayor capacidad.

Peugeot Polygon | Peugeot

Un volante que parece sacado de un videojuego

Sin embargo, probablemente la característica más llamativa del nuevo Peugeot 208 no estará bajo su carrocería. Estará justo delante del conductor. Peugeot prepara la llegada a producción del Hypersquare, un peculiar volante prácticamente rectangular que sustituirá al pequeño volante circular que durante años ha caracterizado al i-Cockpit de la marca francesa.

Este sistema ya había sido anticipado por Peugeot y está diseñado para funcionar conjuntamente con una dirección steer-by-wire. Es decir, no existirá una conexión mecánica tradicional permanente entre el volante y las ruedas delanteras. Los movimientos del conductor serán interpretados electrónicamente y transmitidos al sistema de dirección.

Gracias a esta tecnología, Peugeot podrá modificar la respuesta de la dirección dependiendo de la velocidad y, sobre todo, reducir enormemente cuánto debe girarse el volante. La marca pretende que el conductor pueda realizar prácticamente cualquier maniobra sin necesidad de dar vueltas completas al Hypersquare. Esta es precisamente una de las grandes tecnologías que Peugeot prepara para sus coches a partir de 2027.

El cambio también permitirá diseñar un habitáculo completamente diferente, con una nueva generación del i-Cockpit y más funciones digitales integradas alrededor del puesto del conductor.

Peugeot Polygon | Stellantis

El próximo Peugeot 208 podría ser español

Otra de las grandes noticias está relacionada con su fabricación. Todo apunta a que la nueva generación del Peugeot 208 podría producirse en la planta que Stellantis tiene en Figueruelas, Zaragoza, convirtiéndose así en otro coche eléctrico fabricado en España.

La elección tendría todavía más sentido teniendo en cuenta que Zaragoza también tendrá un papel fundamental en la estrategia de baterías de Stellantis. La fábrica de baterías LFP impulsada junto a CATL debería comenzar su actividad a finales de 2026, permitiendo al grupo acercar la producción de las baterías a las propias fábricas de automóviles.

Estéticamente también podemos esperar una transformación importante. El Peugeot Polygon Concept ha adelantado algunas de las ideas que podrían llegar al modelo definitivo, con una imagen más musculosa y futurista, nuevas firmas luminosas y ciertos guiños al histórico Peugeot 205.

Quedan todavía muchas incógnitas por resolver, pero el objetivo parece bastante claro. Peugeot quiere que su próximo e-208 tenga más autonomía, tecnología mucho más avanzada y un precio más competitivo. Una combinación necesaria si quiere seguir siendo uno de los eléctricos urbanos de referencia cuando la nueva generación llegue al mercado en 2027.