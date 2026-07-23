India pinta de rojo sus autopistas para evitar los atropellos de animales.

India ha puesto en marcha una llamativa medida de seguridad vial para reducir los accidentes con fauna en un tramo de autopista que atraviesa la Reserva de Tigres Veerangana Durgavati, en el estado de Madhya Pradesh. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Transporte por Carretera y la Autoridad Nacional de Carreteras (NHAI), combina nuevas infraestructuras con soluciones destinadas a alertar a los conductores en las zonas de mayor riesgo.

Uno de los elementos más llamativos es la aplicación de una capa termoplástica de color rojo sobre el asfalto en los puntos más sensibles. Además de aumentar la percepción del peligro e invitar a reducir la velocidad, este recubrimiento sobresale unos cinco milímetros, lo que provoca una ligera vibración y un sonido al paso de los vehículos para reforzar el aviso.

La actuación también contempla la construcción de 25 pasos subterráneos para fauna, situados en las áreas donde los estudios detectaron un mayor movimiento de animales. Estos cruces se han diseñado para integrarse en el entorno, manteniendo el nivel natural del terreno, incorporando drenajes y permitiendo el crecimiento de vegetación para que los animales los perciban como una prolongación de su hábitat.

Marcas viales rojas de 5 mm en una carretera nacional india para mejorar la protección de la vida silvestre. | MorthIndiaOfficial

El sistema se completa con vallas metálicas a ambos lados de la carretera que impiden el acceso directo de la fauna a la calzada y la conducen hacia los pasos habilitados. Según las estimaciones de las autoridades indias, un único paso de fauna puede evitar alrededor de 1.400 accidentes durante una vida útil de unos 70 años.

La Reserva de Tigres Veerangana Durgavati alberga especies como el tigre de Bengala, leopardos, lobos, panteras, antílopes de cuatro cuernos, además de numerosas aves, reptiles y pequeños mamíferos que necesitan cruzar la vía para desplazarse entre distintas zonas de su hábitat.

Esta iniciativa se suma a otros proyectos desarrollados en el país para mejorar la convivencia entre las infraestructuras y la fauna. Un ejemplo es la autopista Delhi-Dehradun, que incorpora un corredor ecológico de 11 kilómetros. Incluso antes de finalizar las obras, las cámaras de seguimiento habían captado más de 40.000 imágenes de animales utilizando este paso, entre ellos leopardos, ciervos moteados, chacales dorados, pavos reales y más de 60 elefantes.