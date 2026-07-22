El Kia eléctrico más pequeño acaba de solucionar su mayor problema: ahora supera los 450 km de autonomía

El coche eléctrico más pequeño de Kia acaba de ganar muchos argumentos para convertirse en algo más que un segundo coche para moverse por ciudad. El Kia EV2 estrena finalmente su versión Long Range, equipada con una batería de mayor capacidad que lleva su autonomía por encima de los 450 kilómetros y que, sobre el papel, soluciona una de las principales limitaciones que podía tener un eléctrico de este tamaño.

La llegada de esta nueva versión ya estaba prevista desde la presentación del modelo, pero ahora empieza a tomar forma la gama completa. Y la diferencia respecto al EV2 más sencillo es importante: pasa de una batería de 42,2 kWh a otra de 61 kWh de capacidad. Eso permite aumentar la autonomía homologada desde los 317 hasta los 453 kilómetros WLTP.

Kia EV2 | Kia

El Kia EV2 ya no tiene que ser únicamente un coche para ciudad

Probablemente sea este el cambio más importante que introduce la nueva variante. El Kia EV2 ya demostró en nuestra primera prueba que es un eléctrico especialmente aprovechable, pero la llegada de la versión Long Range amplía considerablemente su radio de acción.

Con sus 453 kilómetros de autonomía homologada, ya se mueve en unas cifras que permiten plantearse trayectos interurbanos e incluso viajes sin tener la sensación de estar utilizando un coche diseñado exclusivamente para desplazamientos cortos.

También resulta curioso que la versión con mayor autonomía no sea la más potente. El EV2 Standard Range desarrolla 147 CV, mientras que el Long Range se queda en 135 CV. Una reducción que parece responder a la búsqueda de una mayor eficiencia y que, en un coche de este planteamiento, probablemente tenga más sentido que perseguir unas prestaciones especialmente elevadas.

En cuanto a la carga rápida, tampoco existen grandes diferencias entre ambas baterías. Kia anuncia aproximadamente 29 minutos para recuperar del 10 al 80% en la batería pequeña y unos 30 minutos en el Long Range.

Kia EV2 | Centímetros Cúbicos

Una batería grande dentro de un coche que apenas supera los cuatro metros

Uno de los argumentos más interesantes del EV2 es precisamente que consigue ofrecer esta autonomía sin necesidad de crecer hasta convertirse en otro SUV grande. El modelo mide 4,06 metros de longitud, 1,80 metros de anchura y 1,58 metros de altura, por lo que sigue siendo un coche especialmente manejable para el uso diario.

De hecho, uno de los aspectos más peculiares del Kia EV2 es la posibilidad de elegir entre una configuración de cuatro o cinco plazas. El modelo convencional ofrece un maletero de 362 litros, mientras que la versión de cuatro plazas, con dos asientos traseros independientes y deslizantes, puede alcanzar los 403 litros.

A ello se suma un pequeño maletero delantero de 15 litros, pensado principalmente para transportar los cables de carga.

Kia EV2 | Europa Press

El Kia EV2 Long Range tendrá cuatro acabados

La nueva batería de 61 kWh estará disponible con los acabados Air, Earth, GT-Line y Black Line. El precio de tarifa del primero arranca en 32.688 euros, aunque las promociones de la marca y las ayudas disponibles pueden reducir considerablemente esa cifra.

Según los precios promocionales publicados actualmente, el EV2 Long Range Air podría quedarse desde 23.360 euros, aunque, como siempre ocurre con este tipo de ofertas, será necesario revisar las condiciones de financiación y las ayudas incluidas para conocer el coste real de la operación.

El equipamiento también puede llegar a ser considerablemente completo. Desde las versiones más sencillas ya encontramos dos pantallas de 12,3 pulgadas, cámara trasera, sensores de aparcamiento, control de crucero adaptativo o climatizador bizona.

Los acabados superiores pueden incorporar elementos como asientos ventilados, cámara de 360 grados, equipo de sonido Harman Kardon, llave digital, bomba de calor o tecnología de carga bidireccional V2L. Kia, por tanto, no parece querer posicionar al EV2 simplemente como su eléctrico barato, sino como un coche pequeño que pueda equiparse prácticamente al nivel de modelos superiores.

KIA EV2 Concept | Centímetros Cúbicos

El gran salto está en poder utilizarlo como único coche

El Kia EV2 ya nació con la intención de democratizar la gama eléctrica de la marca, pero probablemente sea esta versión Long Range la que mejor encaje con aquellos conductores que no quieren tener un eléctrico reservado exclusivamente para ciudad.

Porque una cosa es ofrecer 317 kilómetros de autonomía y otra muy distinta superar los 450 kilómetros manteniendo una carrocería de apenas cuatro metros. Evidentemente, la autonomía real en autopista será inferior a la cifra homologada, pero una batería de 61 kWh ya proporciona un margen mucho más interesante para viajar.

Y ese podría acabar siendo el gran argumento del nuevo EV2 Long Range: tener dimensiones de coche urbano sin estar necesariamente limitado al uso urbano. En un mercado en el que muchos eléctricos ganan autonomía a base de aumentar el tamaño, el peso y también el precio, la propuesta de Kia va precisamente en la dirección contraria.