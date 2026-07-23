Por 31.900 euros, este desconocido coche familiar tiene 7 plazas, etiqueta ECO y algo que ni siquiera ofrece el Dacia Bigster

Los monovolúmenes prácticamente han desaparecido del mercado, pero las familias no han dejado de necesitar coches grandes, espaciosos y capaces de transportar a siete personas. El problema es que ahora muchas de esas alternativas se han convertido en enormes SUV que cuestan fácilmente bastante más de 40.000 euros.

Por eso resulta especialmente llamativa la propuesta del EVO Spazio, un enorme coche familiar que ya tiene precio para España y que, en su versión más interesante, combina siete plazas, cambio automático y etiqueta ECO por 31.900 euros con la promoción de lanzamiento.

EVO Spazio | EVO

Un enorme coche familiar por poco más de 30.000 euros

El EVO Spazio mide nada menos que 4,85 metros de longitud, con 1,90 metros de anchura y una distancia entre ejes de 2,90 metros. Unas dimensiones que permiten ofrecer un habitáculo pensado, desde el principio, para transportar a una familia numerosa.

Y lo hace con una configuración bastante peculiar.

7 plazas con una distribución 2+2+3

En lugar de utilizar la habitual segunda fila con una banqueta para tres pasajeros, el EVO Spazio apuesta por dos asientos individuales en la zona central y una tercera fila con capacidad para otras tres personas.

Es una solución mucho más propia de los grandes monovolúmenes que de los SUV modernos y que puede resultar especialmente cómoda para quienes necesitan utilizar las siete plazas con frecuencia.

De hecho, encontrar actualmente un coche familiar con siete plazas por alrededor de 30.000 euros no resulta sencillo. Una de las grandes referencias sigue siendo el Dacia Jogger, uno de los siete plazas más baratos del mercado, aunque el EVO Spazio juega una carta diferente gracias a sus mayores dimensiones, su cambio automático y un planteamiento mucho más cercano al de un gran monovolumen.

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Tiene un maletero de hasta 2.032 litros

Sus dimensiones también se aprovechan para ofrecer una capacidad de carga considerable.

Con las siete plazas disponibles, el EVO Spazio conserva un maletero de 234 litros. Cuando se abaten los diferentes asientos, el volumen máximo puede alcanzar nada menos que 2.032 litros.

4,85 metros de longitud

Siete plazas

Configuración interior 2+2+3

Hasta 2.032 litros de maletero

Cambio automático de siete velocidades

Versión de GLP con etiqueta ECO

Es precisamente esa combinación de espacio y precio la que puede permitirle ocupar un hueco que las marcas tradicionales han ido abandonando progresivamente.

El propio Dacia Jogger ha demostrado que todavía existe mercado para los coches familiares de siete plazas que priorizan el espacio y la practicidad frente a una estética puramente SUV.

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La versión de GLP es la más interesante

La gama mecánica del EVO Spazio está formada por dos versiones que utilizan como base un motor 1.5 turbo de cuatro cilindros.

La alternativa exclusivamente de gasolina desarrolla alrededor de 176 CV y está asociada a una caja de cambios automática de doble embrague y siete velocidades.

Sin embargo, probablemente resulte más interesante la variante bifuel preparada para funcionar tanto con gasolina como con GLP. Su potencia es de 167 CV y, gracias precisamente a utilizar este combustible alternativo, consigue la etiqueta ECO de la DGT.

Esto puede suponer una ventaja importante para un coche familiar pensado para utilizarse durante muchos años, especialmente ante la expansión de las zonas de bajas emisiones.

Además, el GLP sigue siendo una de las formas más sencillas de conseguir el distintivo ECO sin recurrir obligatoriamente a una mecánica híbrida.

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31.900 euros por la versión ECO

El precio oficial del EVO Spazio de gasolina es de 33.400 euros, mientras que la versión preparada para funcionar con GLP tiene una tarifa de 35.900 euros.

Sin embargo, las promociones de lanzamiento reducen esas cantidades.

La versión de gasolina puede adquirirse desde 30.400 euros, mientras que el EVO Spazio GLP parte de 31.900 euros bajo las condiciones promocionales correspondientes.

Eso lo sitúa en una posición peculiar dentro del mercado.

Por un precio parecido al de muchos SUV compactos de cinco plazas, ofrece una carrocería considerablemente más grande, siete asientos y una configuración interior poco habitual.

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Mucho equipamiento incluido de serie

El EVO Spazio tampoco basa toda su propuesta únicamente en el espacio.

Su equipamiento puede incluir llantas de 18 pulgadas, iluminación Full LED, techo solar panorámico, climatizador automático bizona y dos grandes pantallas de 12 pulgadas para el cuadro de instrumentos y el sistema multimedia.

También dispone de conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, además de cámara de visión de 360 grados y sensores de aparcamiento delanteros y traseros.

Entre sus asistentes a la conducción encontramos elementos como el control de crucero adaptativo, el detector de ángulo muerto, el mantenimiento de carril, la frenada automática de emergencia o la alerta de tráfico cruzado trasero.

EVO Spazio: así es el nuevo SUV de siete plazas que llega a España con un maletero de hasta 2.032 litros | EVO

El tipo de coche que los SUV casi habían hecho desaparecer

Quizás el mayor inconveniente del EVO Spazio sea que la marca todavía resulta desconocida para una buena parte de los compradores españoles.

Pero su planteamiento tiene bastante sentido precisamente porque no intenta competir haciendo exactamente lo mismo que todos los demás.

Mientras buena parte del mercado se ha llenado de SUV de cinco plazas, este modelo recupera la fórmula del gran coche familiar: mucho espacio, siete asientos, una enorme capacidad de carga y un precio relativamente contenido.

Ya existen otras opciones económicas para familias numerosas, como el Dacia Jogger, uno de los grandes supervivientes entre los familiares de siete plazas, pero el EVO Spazio añade una fórmula diferente: más tamaño, cambio automático y una segunda fila formada por dos butacas independientes.

Por 31.900 euros en su versión con etiqueta ECO, puede que no sea todavía el coche familiar más conocido de España. Pero probablemente sí sea uno de los que más espacio ofrece por cada euro invertido.