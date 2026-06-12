Dinamarca da luz verde a la conducción automatizada total supervisada de la mano de Tesla

Tesla ha recibido la aprobación regulatoria de la conducción automatizada total (supervisada) en Dinamarca, con su "pronto" despliegue en los vehículos de clientes, tal y como ha explicado la marca estadounidense este jueves.

De esta forma, Dinamarca se convierte en el cuarto país de la Unión Europea en aprobar este sistema, detrás de Países Bajos, Lituania y Estonia, que fueron los tres primeros en dar luz verde a su implantación en los últimos meses.

La conducción automatizada total (supervisada) es un conjunto de funciones avanzadas de asistencia al conductor que permiten a los vehículos Tesla circular prácticamente por cualquier lugar bajo la supervisión activa del conductor.

Diseñada para acometer las partes más estresantes de la conducción diaria y maximizar la seguridad, el FSD (supervisado) puede circular por calles urbanas, maniobrar en cruces, realizar cambios de carril y mucho más.

El FSD (supervisado) aprende a través de laexperiencia. La flota global de vehículos Tesla acumula cada día más de 500 años de datos de conducción. Estos datos se utilizan para enseñar al FSD (supervisado) cómo responder incluso ante las situaciones de conducción más inusuales, lo que ayuda a que los desplazamientos diarios sean más seguros para todos los usuarios viales.

Cuando estáactivado, el FSD (supervisado) utiliza principalmente las cámaras externas del vehículo y la inteligencia artificial para circular por todo el mundo. Todo el análisis del entorno en tiempo real, incluido el procesamiento de las señales de las cámaras y los datos de los sensores, se realiza directamente en el ordenador con IA integrado en el vehículo.

Cuando se activa el FSD (supervisado), la probabilidad de sufrir colisiones se reduce hasta 7 veces por kilómetro recorrido en comparación con la conducción manual. A fecha de hoy, se han recorrido más de 14.000 millones de kilómetros con FSD (supervisado) en todo el mundo.