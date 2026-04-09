Dacia Sandero o Hyundai i20, ¿qué renting elegir entre estos dos coches urbanitas tirados de precio?

Si buscas un renting muy barato para desplazarte por la ciudad, hay dos opciones ideales de coches bastante populares, el Dacia Sandero y el Hyundai i20. Ambos modelos son competencia directa y escoger uno de los dos puede ser bastante difícil. Por eso, vamos a intentar facilitar la decisión viendo qué ventajas tiene cada uno sobre su rival.

Dacia Sandero | Dacia

Precio

El Dacia Sandero, el vehículo que ha dominado España con puño de hierro en la última década, es el vencedor en términos de precio gracias a una oferta de renting de 220 euros al mes durante 60 meses y con un máximo bastante holgado de 15.000 kilómetros. El Hyundai i20 repite cifras de meses y kilometraje pero su coste asciende a los 233 euros por cuota. En ambos casos, si se demandan otras condiciones, las precios pueden aumentar.

Hyundai i20 | Hyundai

Motorización

La distinción más relevante en este aspecto es que la oferta del Sandero se refiere a su versión bifuel, que une gasolina con Gas Licuado del Petróleo, por lo que cuenta con Etiqueta ECO que sortea ciertas restricciones en las Zonas de Bajas Emisiones, mientras que la oferta del Hyundai i20 es para su motorización de gasolina y se traga las restricciones en las ZBE.

En cuanto a prestaciones, el modelo japonés entrega 85 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 12,8 segundos y una velocidad máxima de 170 km/h. Los 100 CV del Sandero, por su parte, aceleran en 12,2 segundos y alcanzan los 177 km/h. El modelo de Dacia también mejora al surcoreano en cuanto a consumo combinado con 5,4 litros cada 100 kilómetros frente a los 5,9 litros del Hyundai.

El Dacia Sandero Extreme, ya a la venta en España | Dacia

Espacio

Aunque son dos coches muy similares en cuanto a tamaño, el Hyundai i20 consigue ofrecer un espacio interior mejor distribuido que genera más comodidad a los pasajeros y también más maletero, llegando a los 352 litros frente a los 328 del Sandero, una diferencia que puede ser crucial sobre todo tratándose de familias, que manejan más bultos.

Equipamiento

Es el debe del Dacia Sandero. Su equipamiento es tan básico que recuerda a un coche de décadas atrás, mientras que el Hyundai i20 es más moderno, incluyendo pantalla táctil de 10,25 pulgadas para el sistema multimedia con navegador y control de aplicaciones integrado, y hasta triplica al Sandero en número de altavoces.

Hyundai i20 | Hyundai

Seguridad

Este aspecto preocupa a muchos conductores y a favor del Hundai juega que despliega más sistemas de asistencia a la conducción, incluso un nivel 1 de conducción autónoma. La calificación de Euro NCAP evidencia el vencedor, 4 estrellas para el modelo surcoreano por 2 para el de Dacia. Ahora, sabiendo las ventajas de cada uno, te toca elegir a ti.