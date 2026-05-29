Circular por la M-30 con etiqueta B: lo que debes saber

Moverse por Madrid en coche se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza por culpa de las restricciones de circulación. Afortunadamente, la normativa actual mantiene una gran diferencia entre tu coche y los que no tienen pegatina.

La respuesta para todos los conductores es clara: sí, puedes circular libremente por toda la M-30 con tu etiqueta B. El Ayuntamiento mantiene Madrid como Zona de Bajas Emisiones en todo su término municipal, pero tú puedes seguir moviéndote por sus barrios.

La gran restricción la vas a encontrar en Distrito Centro, donde tienes prohibido el acceso libre con el distintivo B. Para poder entrar a esa zona específica debes estacionar obligatoriamente en un aparcamiento autorizado o contar con un permiso especial. En cambio, en la zona de Plaza Elíptica no tendrás problemas, ya que las limitaciones severas son solo para los coches sin etiqueta.

A la hora de aparcar en las zonas reguladas por el SER podrás hacerlo pagando la tarifa correspondiente a tu distintivo. Mucho cuidado con despistarte, porque entrar sin autorización en un área restringida supone una multa de doscientos euros.

Las cámaras leerán tu matrícula de forma automática para comprobar si cumples los requisitos de las zonas de especial protección.

Estas son las reglas del juego para este año 2026 si quieres evitar sanciones en la capital.Infórmate bien antes de realizar tu trayecto y conduce con total tranquilidad por las circunvalaciones permitidas.