Test a fondo Renault Rafale Hyper Hybrid 4x4: un SUV de altos vuelos que ha caido de pie

Pocos saben que Renault tiene su hueco en la historia de la aviación. Louis Renault, fundador de la marca francesa, compró Caudron en 1933 y creó la empresa Caudron-Renault. Un año después diseñó el Rafale, un avión destinado a la competición deportiva. Hélène Boucher, una aviadora prodigio, logró varios récords mundiales a sus mandos, entre ellos el de hacer 1.000 km a una velocidad media de 409 km/h.

Renault Rafale | motor.atresmedia.com

Rafale, un nombre de altos vuelos que lleva ligado a Renault desde hace muchas décadas. En la actualidad no tiene alas, pero sí una carrocería SUV coupé muy conseguida, junto con una tecnología a bordo muy vanguardista. Hoy nos subimos a su nueva versión híbrida enchufable, el E-Tech 4X4.

Estéticamente, las diferencias frente a un Rafale convencional son mínimas. En la versión Atelier Alpine tan solo las llantas de aleación de 21 pulgadas, junto a un spoiler trasero en un color que contrasta con la carrocería, revelan su naturaleza enchufable. El resto es bien conocido, una estética muy agresiva, pero a la vez moderna y refinada, que converge en una carrocería coupé alargada.

Por dentro sigue luciendo una atmósfera deportiva pero también digital. Destacando el panel de instrumentos de 12,3 pulgadas personalizable y la pantalla central táctil de 12, con un sistema de infoentretenimiento que está basado en Android Automotive. Los acabados de alta calidad elevan su interior a la categoría premium, junto con un techo panorámico -Solarbay- con diferentes grados de opacidad.

El nuevo Renault Rafale 4x4 E-Tech equipa un motor híbrido enchufable de 300 CV un tanto curioso. La parte térmica es un bloque gasolina de 150 CV, al cual se suman otros tres motores eléctricos: uno en el eje delantero, otro en el trasero y otro que actúa como motor de arranque. Todo con una caja de cambios automática sin embrague, con dos marchas para la parte eléctrica y de cuatro para la térmica. Sí, es complejo, pero la verdad que va muy bien.

Esta versión híbrida enchufable lleva una batería de 22 kWh de capacidad, con la que puede recorrer en modo eléctrico más de 100 km. Gracias a la gran eficiencia de esta variante, la cual homologa un consumo por debajo de 1 l/100 km, puede recorrer con el tanque lleno y las pilas cargadas hasta 1.000 km sin parar.

A parte de un motor muy eficiente y potente que va a las mil maravillas, puede equipar una nueva suspensión adaptativa, desarrollada junto con Alpine, que trabaja junto a la cámara frontal para ajustarse automáticamente al terreno y al estilo de conducción. Todo con tracción a las cuatro ruedas y con un eje trasero direccional -4Control- que hace que sea muy directo y tenga un tacto de coche deportivo.

El sistema híbrido tiene 3 modos: eléctrico, híbrido y Save. Este último puede recargar la batería en marcha hasta el 25%. También cuenta con varios modos de conducción: Comfort, para viajar cómodos; Dynamic, añadiendo un poco de picante a nuestra conducción; y el Sport, en el que el motor se vuelve más inmediato.

Tras los primeros kilómetros con la versión híbrida enchufable del nuevo Renault Rafale podemos decir que es un SUV bastante dinámico y divertido; los 300 CV junto con la combinación suspensión adaptativa mencionada y el eje trasero direccional son lo mejor de todo. Pero también tienes comodidad y una gran eficiencia para el día a día, que permite llevar a la familia de forma segura y cómoda.

La aerodinámica en el mundo de la aviación es clave y lo mismo ocurre en el mundo del automóvil, más si queremos que un modelo sea eficiente. El Renault Rafale se ha servido de esa experiencia en los cielos para esculpir unas líneas estilizadas y ofrecer un coeficiente aerodinámico bajo. El frontal, prominente y agresivo, cuenta con una ancha parrilla, flanqueada por los faros con tecnología LED matricial.

Pero el coche destaca también por las llantas de hasta 21 pulgadas (estéticamente espectaulares, aunque va sobrecalzado y se nota a baja velocidad) y un perfil lateral que muestra su postura atlética, con una caída de techo pronunciada estilo fastback, desembocando en una parte trasera elegante y con mucha personalidad. Es el coche más grande de la marca, 4,71 metros de largo, y también uno de los más tecnológicos, como ahora veremos.

Dentro mucha deportividad, digitalización y acabados de calidad. Nada tiene que ver la cabina del piloto del Rafale que surcaba los cielos en los años 30 con este SUV, que muestra un salpicadero gobernado por dos pantallas digitales, un volante multifunción deportivo y unos asientos envolventes que nos preparan para lo que está por llegar.

Este Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 tiene mucha tecnología, que le convierte no solo en uno de los coches más eficientes, amplios y cómodos de su familia, sino también de los más dinámicos. Todo dentro de un mismo coche.

El Raphale PHEV Es capaz de desplazarse en modo eléctrico hasta 105 km. Además puede recargarse hasta una potencia de 7,4 kW en corriente alterna para pasar de 0 al 100% en menos de 3 horas.

Apenas se nota cuando entra la parte térmica o la eléctrica, ya que se hace de forma muy fluida, aumentando el nivel de comodidad para sus ocupantes en un entorno bastante silencioso, gracias a su gran insonorización acústica.

Además, la versión Atelier Alpine (unidad de prueba) cuenta con una suspensión especial adaptativa, que tiene unos amortiguadores que adaptan su firmeza en tiempo real, dependiendo de la velocidad a la que circulemos y a los baches que nos encontremos en la carretera. Esto último es gracias a la cámara frontal que va “leyendo” el asfalto constantemente.

Por si todo esto fuera poco, el Renault Rafale Hyper Hybrid 4x4 equipa un amplio abanico de ayudas a la conducción, 32 para ser exactos. Un SUV con muchos ojos para mantener a sus ocupantes lo más seguros posible en cualquier circunstancia y condición climática.

Además del tope de gama, también está disponible una versión híbrida no enchufable de 200 CV.

Precios Renault Rafale