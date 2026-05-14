Comprar un coche nuevo puede salvar tu vida y la de tu familia

Hay un buen puñado de puristas del automovilismo que critican que los coches integran tanta tecnología, convirtiéndose prácticamente en robots. No obstante, algunas de las novedades que incorporan los vehículos mejoran la vida de los conductores, incluso la salvan. Es el caso de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, llamados ADAS, que perfeccionan la seguridad.

Cinturones de seguridad, frenos ABS, airbags… la industria del automóvil ha ido sumando progresivamente elementos que evitan accidentes o, si ocurren, reducen las consecuencias sobre la integridad física de los pasajeros. Los ADAS, que empezaron a incorporarse a principios de la década pasada aunque se han generalizado en los últimos años, han supuesto un salto muy importante en materia de seguridad.

Sistema ADAS | NewsPress

La UE toma medidas

Desde el 6 de julio de 2024, todos los vehículos que se matriculen en la Unión Europea tienen la obligación de incorporar ocho ADAS: Asistente Inteligente de Velocidad, Detector de Fatiga y Atención, Frenado de Emergencia, Mantenimiento de Carril, Detección de Ángulo Muerto, Caja Negra, Alerta de Cinturón en Plazas Traseras y Asistente de Marcha Atrás.

Estos son los básicos, pero hay muchos más de gran importancia como el Reconocimiento de Señales de Tráfico, el Control de Crucero Adaptativo, Sistema de Alarma de Colisión, Protección Antirrobo, Alerta Sonora a los Peatones o Encendido Automático de Luces de Emergencia. En España, los coches que los integran aún son minoría por culpa de la vejez de nuestro parque automovilístico.

Así funcionan los sistemas ADAS que salvan miles de vidas cada día | Centímetros Cúbicos

El problema del parque automovilístico

A principios de este año, la edad media de los turismos en nuestro país era de 14,6 años (y más del 42% del total supera los 15 años), una de las cifras más envejecidas de toda Europa. Por lo tanto, la gran mayoría de los coches en España aún se conforman con cinturón, airbag y ABS en materia de seguridad. Esto provoca que las carreteras españolas sean de las más peligrosas de todo el continente. No por el estado de las mismas, sino porque los vehículos no están preparados para evitar accidentes gracias a los ADAS.

El proyecto Vidas de Bosch y Fesvial admite que los ADAS podrían evitar un 40% de los siniestros viales y hasta un 29% de sus víctimas. Solo con la incorporación de una de estas tecnologías, la Alerta de Colisión Frontal, dejarían de producirse cada año en nuestro país más de 30.000 accidentes y salvando vidas y sorteando lesiones graves. El problema es que para tener un coche más seguro gracias a los ADAS y aportar a la protección vial en general, prácticamente el 70% de los conductores españoles debería comprar un nuevo vehículo a corto plazo.