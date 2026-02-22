Renault Clio 2026, un clásico que se renueva por completo para seguir en la brecha

Lo primero que llama la atención es su cambio de imagen. El morro, con forma afilada, nervios y cierta caída, termina en el paragolpes, con una rejilla doble con formas romboides, y en los laterales, dos tiras de luz diurna hexagonales. Con 4,12 metros de largo, en el lateral destacan los pasos de rueda en negro, mientras que, en su parte trasera, lo hacen sus luces inspiradas en un superdeportivo.

El interior sigue el estilo minimalista con dos pantallas de 10 pulgadas: una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia, las aplicaciones y la conectividad con el móvil. Además, cuenta con un copiloto de lujo: un asistente con la Inteligencia Artificial de Google con el que es posible mantener una conversación interactiva.

Renault Clio | CC

Esta nueva generación ofrece una mecánica híbrida de 160 CV, la más potente de la gama. Está compuesta por un motor de combustión y dos eléctricos. Lo más interesante, además de su etiqueta ECO, es su autonomía de 1.000 kilómetros y un consumo de 3,9 litros / 100 km.

Además de este propulsor, también ofrece en su gama un motor de tres cilindros y 115 CV, con cambio manual o automático de doble embrague, y consumos de unos 5 litros cada 100 kilómetros. También está disponible la versión Eco-G, movida por gasolina y GLP, con 120 caballos.

En cuanto a equipamiento ofrece tres niveles de acabado: el Evolution que es el más básico; el Techno, que ofrece más comodidades, de hecho, incluye el asistente de Google que os comentaba antes; y el más deportivo, que es este Esprit Alpine que tenemos hoy, con detalles deportivos y más asistentes avanzados de seguridad y conducción.

Renault Clio | CC

Tiene hasta 29 ayudas a la conducción para viajar más seguros, como: el Active Driver Assist, que ajusta automáticamente la velocidad a la carretera; la frenada automática posterior, que frena si nos dirigimos contra un obstáculo; o el asistente de parada de emergencia, que llega a detener el coche si no hay respuesta del conductor.

Sin duda es un coche que ha sabido adaptarse al paso del tiempo a lo largo de sus seis generaciones y que lleva en su ADN el legado de la marca del rombo, con coches que hablan de la historia de muchas personas y conductores. Un salón de la fama donde, con el paso del tiempo, este nuevo Clio tendrá su lugar.