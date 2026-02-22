LO MEJOR DE LA SEMANA II: El Peugeot Polygon Concept, los resultados de Jeep en 2025 y la Fórmula E en Madrid

Peugeot muestra con el Polygon Concept sus modelos compactos del futuro. Un ejercicio de diseño que actúa como banco de pruebas para anunciar la nueva tendencia de los coches de la marca francesa a partir de 2027. Por sus medidas, con 4 metros de largo, podría ser perfectamente el sucesor del actual 208, con el que quieren maximizar la habitabilidad interior pese a su reducido tamaño.

Su interior minimalista destaca por el volante Hypersquare, que toma como inspiración a los monoplazas de competición.

Jeep Compass | Stellantis

Jeep ha alcanzado las 10.335 matriculaciones en nuestro país en el pasado 2025. En el canal de particulares ha experimentado un crecimiento del 19%, mientras que en el canal de empresas lo ha hecho en un 23%. El principal responsable es el Jeep Avenger, ya que, del total de unidades matriculadas, 7.965 pertenecen a este modelo.

2026 será un año importante para la marca, lanzando el nuevo Compass con diferentes tecnologías y celebrando el 85 aniversario de la marca.

KGM Torres | KGM

El fabricante coreano KGM sube su apuesta en el mercado español con dos novedades: el Torres Actyon y el Musso EVX. El primero es un SUV coupé y aventurero. Con una versión gasolina de 163 caballos y otra híbrida de 204 caballos. Mientras que el Musso EVX se presenta como un espectacular Pick-up eléctrico con 207 caballos, tracción total, autonomía de 420 kilómetros y carga útil de 500 kilos.

Tanto el Musso EVX como el Action combinan confort y tecnología para todo tipo de escenarios.

El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana 2026 comenzará el viernes 27 de febrero en la Plaza Mayor de Castellón, momento en el que tendrá lugar la Ceremonia de Presentación de los equipos inscritos y que marcará el arranque oficial de la prueba. Ya en su decimotercera edición, la cita castellonense se ha convertido en la primera competición automovilística española en alcanzar la neutralidad en su huella de carbono.

Gen3 Evo CUPRA KIRO | Cupra

Cupra anunció en el Cupra City Garage de Madrid su participación en la carrera de la Fórmula E que se celebrará por primera vez en la capital, en el circuito de Madrid Jarama Race. La carrera tendrá lugar entre los días 21 y 22 de marzo.

Elfyn Evans y Scott Martin, a los mandos de su Toyota GR Yaris Rally1, se han proclamado vencedores del complicado Rally de Suecia, liderando así la clasificación del Campeonato del Mundo de Rallyes. Los segundos en el podio fueron Takamoto Katsuta y Aaron Johnshon, también al volante de su Toyota GR Yaris Rally1. Y la tercera posición fue para Sami Pajari y Mario Salminen, también con un Toyota GR Yaris Rally1.

La siguiente cita será el Rally Safari de Kenia, del 12 al 15 de marzo.