LO MEJOR DE LA SEMANA: Los resultados de Peugeot y Citroën en 2025, el Renault 4 E-TECH y el Omoda 7 SHS

2025 fue un año muy bueno para las marcas francesas del grupo Stellantis: Peugeot y Citroën. En el caso de la marca del león celebra el auge de las motorizaciones electrificadas en España, que se sitúan en el 53,7% de las ventas totales, logrando colarse en el cuarto puesto de las marcas con mayor volumen de ventas en nuestro país, con 81.861 turismos y vehículos comerciales matriculados, un 12% más que el año anterior, con una cuota de mercado del 6,1%.

Por su lado, Citroën ha conseguido cerrar el año con unas ventas totales similares a 2024, con 55.613 matriculaciones. Con mención especial a un aumento del 97% en sus matriculaciones de vehículos eléctrico en 2025, con 4.775 unidades.

He aquí un Citroën C4 que no podrás tener | Citroën

Dacia actualiza e impulsa su gama con un diseño renovado de los Sandero, Sandero Stepway y Jogger. Contando con mayor equipamiento y motorizaciones más eficientes, como la mecánica Eco-G, que combina GLP y una caja automática de doble embrague con autonomía de 1.590 kilómetros. Además, el Jogger también recibe un nuevo motor híbrido de 155 CV, con hasta un 80% de uso eléctrico en ciudad.

El Duster y el Bigster, por su parte, estrenan el motor híbrido G-150 4x4. Que combina microhibridación de 48 voltios, GLP y tracción total eléctrica, con hasta 1.500 kilómetros de autonomía.

Mientras que el “pequeño” de la familia, el Spring, incorpora nuevos motores, de 70 y 100 CV, con una batería de 24,3 kWh, manteniendo 225 kilómetros de autonomía.

El Dacia Duster ha tenido una evolución más que ejemplar y actualmente es uno de los SUV más interesantes | Dacia

Dongfeng refuerza su postventa en España y Portugal a través de un centro logístico situado en Mejorada del Campo. Garantizando así la entrega de recambios entre 24 y 48 horas en los servicios oficiales. Además, a partir de 2026, todos sus modelos contarán con una garantía de siete años o 300.000 km.

El Renault 4 E-Tech es uno de los nuevos integrantes en la gama de la marca del rombo. Aterriza con una imagen reinterpretada del modelo clásico pero abrazando la tecnología eléctrica. En forma de B-SUV, este modelo está disponible con una potencia entre los 120 y 150 CV, con una autonomía de hasta 408 km, gracias a su batería de 52 kWh de capacidad.

Renault 4 E-Tech | Renault

Omoda ha presentado en sociedad al nuevo Omoda 7 SHS, un SUV híbrido enchufable que destaca por su diseño moderno, con 4,66 metros de longitud y un motor de gasolina y dos eléctricos, que le dan una potencia total de 279 CV. En el interior, bien rematado, es protagonista una pantalla central multimedia deslizante de 15,6 pulgadas.

Ofrece hasta 90 km de autonomía eléctrica y más de 1.200 km de forma combinada.