Ojo, porque poner mal la V-16 puede ser la nueva excusa de los seguros para evitar pagar

Si crees que basta con llevar la baliza V-16 guardada en la guantera y con eso ya cumples, hay un detalle legal que deberías conocer antes de que sea demasiado tarde, porque con la introducción de la baliza V-16 como nuevo dispositivo de preseñalización para accidentes han aparecido dudas sobre qué pasa con el seguro si no la utilizas correctamente, y la respuesta no es tan tranquilizadora como imaginas.

Cuando un vehículo queda inmovilizado en la carretera por avería o accidente y supone un obstáculo, el reglamento de circulación establece que debes señalizarlo correctamente colocando el dispositivo de preseñalización de peligro reglamentario, encender las luces de emergencia y si procede activar las luces de posición o gálibo.

Antes esta preseñalización se hacía con triángulos, pero ahora la señal homologada es la baliza V-16 que debe colocarse en la parte más alta del vehículo para que sea visible desde lejos, y en caso de no poder colocarla en la parte superior debe contar con algún elemento como un imán para poder ponerla en la puerta del conductor.

Baliza v16 homologada | Help Flash

Lo que te puede pasar si no señalizas bien

El peligro de no señalizar correctamente una avería puede llevar a que haya consecuencias mayores como un accidente, y ahí es donde empiezan los problemas legales. Si se demuestra que un accidente ocurrió por no señalizar correctamente el vehículo detenido, puedes ser considerado responsable del siniestro aunque técnicamente estuvieras parado, porque tu obligación era hacer visible el obstáculo para que otros conductores pudieran reaccionar a tiempo.

Esto tiene dos consecuencias directas que debes conocer antes de decidir si colocas o no la baliza correctamente, porque la indemnización que recibirías puede reducirse si hay concurrencia de culpas entre varios responsables. También puedes no recibir absolutamente nada si eres considerado responsable exclusivo del accidente, lo que significa que te quedas sin coche, sin dinero y además con un problema legal encima que podría haberse evitado simplemente colocando bien la baliza.

Un ejemplo claro sería quedarte tirado en el arcén de noche y decidir no colocar la baliza porque solo vas a tardar un minuto en solucionar el problema. En el caso de que un coche no te vea y golpee tu vehículo, se podría demostrar que el golpe se produjo porque tu coche no estaba bien señalizado, y podrían considerarte responsable del accidente aunque estuvieras parado y el otro viniera a toda velocidad, porque tu obligación era señalizar el obstáculo correctamente.

LUZ V16 | EP

El seguro paga, pero luego viene a por ti

Aunque hayas usado la baliza podría entenderse que no lo has hecho correctamente si la colocaste en un lugar donde no era visible, y eso también puede influir en la valoración del accidente. La pregunta clave es si el seguro de responsabilidad civil puede desentenderse completamente si no utilizas la V-16, y ahí la respuesta tiene matices importantes que debes entender bien.

Aunque se considere que no actuaste correctamente, el seguro siempre deberá responder frente a los terceros perjudicados por el accidente cuando hablamos de la responsabilidad civil obligatoria. Esto significa que el otro conductor recibirá su dinero y las víctimas serán indemnizadas sin problemas, pero eso no significa que tú salgas impune de la situación ni mucho menos.

Lo que el seguro sí podría intentar (y lo hará) es ejercer la acción de repetición, es decir, reclamar al asegurado lo que ha tenido que pagar a las víctimas del accidente. Esto solo es posible si ha habido conducta dolosa (o sea, intención de ocasionar daño), y ahora mismo los tribunales no consideran la falta de señalización como un acto doloso sino como una imprudencia, así que de momento estás a salvo de esta reclamación en la mayoría de los casos.

Baliza luminosa V16 | Autowin24

Las garantías voluntarias son otra historia

Ahora bien, algunas pólizas pueden contemplar exclusiones por imprudencia grave en las garantías de suscripción voluntaria como el todo riesgo, y ahí es donde la cosa se complica. Debería decidirlo un juez y probar que realmente hubo imprudencia grave, pero si te pillan sin baliza o con la baliza mal colocada podrían argumentar que actuaste con negligencia suficiente para anular esas coberturas voluntarias.

Total, que la baliza V-16 no es un adorno ni algo opcional que llevas por si acaso, sino una obligación legal que puede determinar quién es el culpable de un accidente, aunque estuvieras parado. Si no la colocas correctamente podrías perder tu indemnización, ser considerado responsable del accidente y en el peor de los casos tener que devolver al seguro lo que pagó a las víctimas si demuestran conducta dolosa, así que mejor dedica esos 30 segundos a colocarla bien y ahorrarte problemas legales que pueden durar años.