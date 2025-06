Renault Arkana frente a sus rivales: ¿es solo diseño o hay algo más?

Hay coches que molan tanto por fuera que parece que no tienen nada más que ofrecer. No obstante, los hay que aúnan virtudes por fuera y por dentro, como el Renault Arkana. Y es que su diseño tan original y bonito con la carrocería coupé que tiene enamora a cualquiera que lo vea. Asimismo, su precio está en un término medio dentro del segmento C-SUV, de forma que no es ni demasiado caro ni barato en absoluto para los tiempos que corren. Por todo ello, en Centímetros Cúbicos queremos analizarlo a fondo y comprobar si tiene mucho más que diseño para seducir a los conductores.

Tecnológico como pocos

El Renault Arkana está dotado de una riqueza tecnológica digna de admirar. No en vano, de serie incluye elementos como su cámara de visión trasera, ayuda al aparcamiento trasero y delantero por si esto no es tu fuerte, climatizador automático, cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas y un sistema multimedia con pantalla táctil de 9,3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Para tener una idea más clara, uno de sus rivales como es el Hyundai Tucson ofrece dos pantallas de 12,3 pulgadas que están unidas. Por lo que el concepto y la experiencia con la tecnología es un punto a tener en cuenta en una compra.

Familiar y eficiente

El maletero del Renault Arkana cuenta con 480 litros de capacidad en su versión E-Tech y de 513 en el resto, por lo que estamos hablando de un coche ideal para los viajes y para las distancias largas. Y es que sus cifras de consumo demuestran que también es muy eficiente, por debajo de los 5 litros / 100 kilómetros. Concretamente, su versión híbrida de 145 CV con tecnología eléctrica de 48 voltios registra un consumo mixto de 4,7. Si ponemos el foco en el Arkana mild-hybrid y su batería de 12 voltios, lleva el consumo mixto a los 5,8 l/100 km. Que tampoco está nada mal.

Renault Arkana | Renault

Por su parte, y volviendo al Tucson, este cuenta con un maletero más capaz gracias a los 620 litros que puede acoger. Por lo tanto, se puede decir que en este sentido el Arkana tiene margen de mejora, aunque el espacio que ofrece ya es generoso en esas cifras. Por otra parte, el coreano tiene un catálogo más amplio de hibridación con unidades híbridas, autorrecargables y enchufables. Asimismo, cuenta con versiones más potentes que todas las suyas de 170 e incluso más de 200 CV.

Conclusión

El carácter deportivo del Renault Arkana, su diseño y la tecnología puntera que ofrece son argumentos de peso para comprarlo, sobre todo también porque tiene un precio razonable en ese sentido. Sin embargo, el Tucson es más amplio y tiene un mayor repertorio de versiones que incluso permiten lucir la etiqueta Cero de la DGT al margen de la Eco que ambos modelos permiten. Dicho esto, el coreano es una opción preferible si se tiene presupuesto para ello y si se cumplen los requisitos para acceder a los descuentos del Plan Moves III.