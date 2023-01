Renault anuncia la nueva generación de la Espace: se convierte en un SUV

El mercado del automóvil ha variado de manera extensiva en los últimos años: se trata, de hecho, de un mercado muy variable. Si hace apenas unos años los SUV no eran más que pequeños todoterrenos con un enfoque algo más urbano, en la actualidad los SUV copan la inmensa mayoría de los lanzamientos de las marcas, hasta el punto de que 2 de cada 3 vehículos matriculados nuevos en España son de tipo SUV.

Los monovolúmenes son sin duda uno de los grandes "perjudicados" de la moda SUV: su cuota de mercado y su popularidad han ido mermándose en los últimos años hasta llegar a la actualidad, donde casi no existen ya vehículos de tipo monovolumen y la mayoría de fabricantes han decidido, directamente, eliminarlos de sus gamas al no acumular prácticamente ventas. Otras marcas, como Renault, han decidido darle una segunda oportunidad a uno de sus modelos míticos, la Espace, aunque de una manera diferente. Si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Pues eso...

La Renault Espace se convertirá en un SUV de 7 plazas

La firma francesa ha anunciado la llegada de la que será la sexta generación de la Renault Espace que, eso sí, se parecerá poco a sus antecesores: Renault ha confirmado que la futura Espace será, 100%, un SUV. Utilizando la plataforma modular CMF-CD de la Alianza, la marca ha decidido darle una segunda vida a la Espace en formato SUV, compartiendo buena parte de sus componentes con el recién llegado Renault Austral, modelo que hasta ahora representa el tope de gama de la marca.

Renault Espace | RENAULT

La nueva Renault Espace se presentará en primavera, y lo hará con interiores de 5 y 7 plazas. La sexta edición del modelo francés incidirá además en la calidad de construcción y en la tecnología, ya que se convertirá en la primera Espace de la historia que contará con motores electrificados tanto en formato microhíbrido como en versiones híbridas completas. Se espera, además, que con el paso de los meses desde Renault se pueda llegar a lanzar una nueva versión híbrida enchufable de gran potencia para luchar contra los "cocos" del segmento.

La historia de la Renault Espace se remonta 40 años atrás, a 1983, cuando la marca presentó en formato conceptual la primera generación de este monovolumen que con el paso del tiempo ha evolucionado hasta una quinta generación, la actual, que se presentó en 2015 y que aún está a la venta aunque de manera tímida, con apenas dos opciones de motorización (diésel de 160 CV y diésel de 190 CV) y, eso sí, un precio de salida que ronda los 50.000€.