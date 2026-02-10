Las marcas tiran los precios de los coches familiares este marzo: coches grandes con mucho maletero, más baratos que un Renault Clio

El mercado español está viviendo una guerra comercial silenciosa entre marcas que necesitan números antes de que cierre el trimestre, y eso se traduce en descuentos gordos que normalmente no verías hasta el Black Friday de noviembre. Hay fabricantes soltando hasta 6.000 euros de rebaja directa en modelos familiares porque las ventas de enero fueron flojas y toca recuperar terreno como sea, así que los vendedores tienen órdenes de cerrar operaciones rápido aunque eso signifique sacrificar margen. Si andas buscando un coche con espacio para niños, maletas o perros, las próximas semanas te van a interesar porque hay monovolúmenes, SUVs y berlinas familiares a precios que hace un año eran ciencia ficción.

Dacia te regala más plazas por menos de 20.000 euros

El Jogger lleva motor de gasolina 1.0 TCe con 120 CV y puede montar hasta siete asientos sin problemas, pero lo realmente sorprendente es que se financia por 17.362 euros si metes una entrada de 4.513 euros y aceptas pagar 36 cuotas de 160 euros mensuales. Esa cifra incluye tres años de mantenimiento regalado (que normalmente te cobrarían unos 1.500 euros aparte), así que estamos hablando de un familiar amplísimo por menos dinero del que cuesta un Clio con buenos acabados.

Dacia Jogger | Dacia

El Dacia Duster Eco-G con motor de GLP sale por 18.716 euros financiados y consume tan poco que te olvidas de mirar el precio del combustible cada semana, porque el gas licuado cuesta la mitad que la gasolina y este motor de 120 CV funciona perfectamente con ambos. Tiene cinco plazas justas y maletero decente para el día a día, mientras que el consumo medio ronda los 6 litros combinados si conduces con algo de cabeza. Mira, si lo tuyo es ahorrar en operativo y no necesitas acabados premium, pillar un Duster ahora merece mucho la pena.

Dacia está jugando la carta de los precios bajos de forma agresiva porque saben que en España funciona bien ese rollo de "coche práctico sin florituras", y les está saliendo redondo porque están vendiendo unidades como churros mientras otras marcas se quedan mirando.

Los japoneses bajan sus híbridos más de lo esperado

Nissan ofrece el Qashqai e-POWER con mecánica híbrida enchufable de 190 CV por 30.950 euros mediante su plan Nissan Flex, que pide entrada de 6.500 euros y reparte el resto en 36 cuotas de 160 euros sin intereses ocultos. Ese precio te da un SUV mediano con etiqueta ECO que funciona como eléctrico en ciudad (porque el motor térmico solo hace de generador) y que tiene espacio sobrado para cuatro personas con equipaje de fin de semana largo.

Nissan Qashqai | Nissan

Toyota va por otro camino con el RAV4 Hybrid de 200 CV, que se financia por 42.200 euros con el paquete Easy Plus e incluye cuatro años de mantenimiento y garantía extendida sin coste adicional. Es más caro que el Qashqai pero también es más grande, puede llevar tracción total AWD opcional y la mecánica híbrida de Toyota lleva décadas demostrando que no se rompe nunca, así que si piensas quedarte con el coche muchos años la inversión inicial se amortiza sola. Ambos modelos compiten en el segmento de SUVs medianos donde hasta hace seis meses los precios andaban por encima de los 45.000 euros sin regatear nada, total que estas rebajas demuestran que las marcas japonesas están dispuestas a perder margen para mantener cuota frente a los chinos que vienen pisando fuerte.

Los concesionarios confirman que están cerrando ventas rápido porque la gente llega sabiendo exactamente qué quiere y firmando sin dar muchas vueltas, algo que no pasaba desde antes de la pandemia cuando comprar coche era más sencillo.

Las berlinas tipo break siguen vivas y baratas

Kia financia el Ceed Tourer por 21.620 euros con motor 1.0 T-GDi de 120 CV, y ese precio incluye equipamiento completo más garantía de siete años que te cubre hasta 2033 sin pagar nada extra por revisiones o averías. El maletero tiene 625 litros de capacidad (suficiente para hacer la compra del mes o cargar bicicletas sin dramas), y además Kia ya no tiene nada que demostrar en fiabilidad porque llevan años fabricando coches correctos que no dan problemas.

Skoda Octavia Combi | Skoda

El Focus Sportbreak de Ford parte de 25.000 euros con descuento aplicado y presume de tener 635 litros de maletero, uno de los más grandes del segmento compacto familiar. Ford ha perdido algo de protagonismo en Europa frente a coreanos y franceses que aprietan más en precio, pero el Focus sigue siendo un coche bien acabado y robusto que aguanta trote sin quejarse. Vamos, que si cargas herramientas o material de trabajo cada semana, aquí tienes espacio garantizado sin pagar barbaridades.

Škoda propone el Octavia Combi mediante Škoda Financial Services sin pedir entrada inicial y con todos los servicios de mantenimiento incluidos en la cuota mensual, lo que simplifica mucho las cuentas porque pagas una cantidad fija y te olvidas de llevar el coche al taller por tu cuenta. El Octavia es conocido por exprimir cada centímetro de espacio interior mejor que nadie (los checos son especialistas en eso), así que si buscas habitabilidad desproporcionada para el tamaño exterior del coche, esta berlina familiar sigue siendo referencia aunque la TAE oficial sea del 9% y eso no sea poco precisamente.

Total que las ofertas de febrero están siendo mejores de lo esperado en coches familiares, y si necesitas espacio sin arruinarte este es buen momento para moverse. Las marcas están peleando duro por cada venta porque saben que marzo llega con nuevos modelos y subidas de precio por los aranceles europeos, así que ahora toca aprovechar antes de que cambien las condiciones y vuelvan a apretar las tuercas.