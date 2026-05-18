Kia Seltos, a prueba: el SUV compacto híbrido con el que Kia pretende consolidarse en el segmento

El Seltos, un SUV compacto con el título de segundo modelo más vendido de Kia en el mundo, quiere alcanzar ese éxito también en Europa.

Con 4,43 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,60 de largo, se posiciona entre el Kia Stonic, el SUV más pequeño y urbanita de la marca, y el Sportage, el más grande y familiar.

En el frontal destaca la característica firma lumínica “Star-Map” de Kia, con un patrón muy llamativo que se inspira ligeramente en los vehículos eléctricos.

Dentro no solo ofrece mucho espacio para cinco pasajeros, sino también asientos reclinables en la segunda fila y un maletero líder en su clase. Porque hablamos de 536 litros, además de configuraciones flexibles de almacenamiento, incluida una superficie de carga plegable de dos niveles.

En su interior también hay que resaltar un nivel de terminación de primera calidad, en donde destaca una pantalla panorámica integrada, formada por tres independientes que juntas suman casi 30 pulgadas, conectividad con el móvil, o un amplio techo solar panorámico, que crea una sensación de amplitud y de luz perfecta para disfrutar en familia.

El Seltos llega con tracción total en todas las motorizaciones disponibles, para democratizar la tecnología avanzada de este sistema dentro de su segmento. De hecho, es el primer modelo de Kia con el sistema e-AWD de Hyundai Motor Group, que genera una distribución precisa del par, una tracción mejorada y una mayor estabilidad.

De los propulsores previstos, llegará, primero, un gasolina de 180 CV, disponible con cambio manual de 6 velocidades o de doble embrague de 7. Más adelante, habrá una variante híbrida de 178 CV, que también se podrá elegir otra de tracción a dos ruedas que desarrollará 154 CV.

Lo más interesante del Kia Seltos es que, por primera vez, tendremos un modelo híbrido con tecnología de carga bidireccional, con la que se pueden alimentar y cargar dispositivos externos directamente desde el coche.

Tampoco se ha dejado de lado la seguridad, siempre tan importante para Kia. En este caso, con una ingeniería estructural avanzada y un amplio conjunto de tecnologías ADAS de nivel 2, el Seltos cuenta con asistente de colisión frontal, estacionamiento remoto con llave, cámara de visión 360 grados, y un Head-Up Display que proyecta la información clave para la conducción justo a la altura de la vista.