Otra marca china entraría a fabricar en Europa utilizando las instalaciones de Stellantis

El lazo chino-europeo que signa a la industria automotriz de estos días vuelve a actualizar su parte con una nueva –y no tan nueva– alianza estratégica que buscará oficiar de herramienta clave hacia la madre de todas las batallas: la visceral competitividad que la hegemonía del Gigante Asiático impone.

La información ha sido desplegada por la agencia Bloomberg e indica que Stellantis pretende reactivar su histórica relación con Dongfeng Motor. Un movimiento que podría redefinir su esquema productivo, pero que sobre todo representaría una retroalimentación comercial en beneficio de la firma oriental por el impacto que ocasionaría que operase en suelo europeo.

Dongfeng BOX | Dongfeng

Para entender estas avanzadas intenciones es necesario, insisto, partir de los antecedentes. Es que hablamos de una relación que se remonta a los años 90, cuando el entonces Grupo PSA –predecesor de Stellantis– buscaba hacerse un lugar en el mercado chino, lo que acabó viéndose debilitado por la proliferada competencia en el país.

Dongfeng en Europa: una estrategia anti-arancelaria

Pero el contexto ha cambiado y los intereses de ambos fabricantes nacen de la oportunidad que abren las puertas de las plantas infrautilizadas de Stellantis en el Viejo Continente. A partir de allí, Dongfeng encontraría réditos aprovechando las instalaciones de la multinacional con sede en Países Bajos para evitar los aranceles que la Unión Europea aplica a las marcas chinas que comercializan importación mediante en el mercado europeo, mientras que Stellantis pondría en valor sus fábricas en desuso y reduciría sus costes de producción.

Dongfeng Aeolus | Dongfeng

El usufructo de este segundo capítulo de la alianza entre compañías se verá, pero las conversaciones están y los encuentros concretos también: las plantas que Stellantis posee en reductos clave como Alemania e Italia y que consideraría poner a disposición ya fueron visitadas por representantes de Dongfeng.

En paralelo, dejo abierto para una segunda entrega lo que el Grupo tiene en mente en relación con dos de las marcas que concentra: se avecina un Opel cuya fabricación estará a cargo de Leapmotor, otra china que en Europa ha dejado de ser novedad. ¿Lo interesante? Será un SUV made in España.