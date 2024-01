El remedio, casi infalible, para que no se vuelva a congelar el parabrisas de tu coche

Qué rabia se siente cuando, en el momento más álgido del invierno, uno lleva algo de prisa, pero no puede emprender la marcha con su coche porque sus cristales están tan congelados que no dejan ver a través de ellos con claridad. Siendo conocedores de esta molestia tan habitual en las regiones más frías de España donde, aunque no nieve, es muy común que hiele por la noche, aquí va un remedio casi definitivo para que no se vuelva a solidificar agua sobre los vidrios y especialmente sobre el parabrisas.

Este curioso truco, a veces puesto en práctica por los habitantes rurales de la mitad norte peninsular, consiste en frotar la cara externa de las lunas del automóvil con una patata pelada. Así de simple, de rápido, de barato y de rudimentario. La razón por la que esta solución “antihielo” para los cristales funciona se fundamenta en el almidón que contiene en su interior este tubérculo.

Una patata te ayudará a luchar contra el vaho | Agencias

Esa especie de fécula, compuesta por dos polímeros de glucosa distintos, se adhiere al vidrio como una finísima pasta transparente que, si bien no la impide completamente, limita la congelación del agua que se condensa sobre su superficie. En realidad, esta clase de hidrato de carbono tan normal en nuestra dieta repele la humedad y de ahí su relativa efectividad. Obviamente, si contamos con productos químicos específicos, los resultados serán mucho mejores.

Para probar este método tan casero y peculiar, el proceso será tan sencillo como cortar una patata cruda y lo más grande posible por la mitad con la ayuda de un cuchillo para luego pelarla parcialmente hacia el extremo por el que se ha realizado la incisión. A continuación, deberemos restregar la parte expuesta sobre el parabrisas o cualquier otro cristal del vehículo y dejar secar la “pasta”, cuyo exceso es recomendable retirar con un paño limpio y seco. ¿Conocías este extraño remedio?