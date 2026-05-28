Sistemas para evitar olvidar a un bebé en el coche: así funcionan las nuevas tecnologías contra los golpes de calor

La muerte de una niña de dos años en Brión (A Coruña) tras permanecer varias horas olvidada en el interior de un coche ha vuelto a poner el foco sobre uno de los mayores riesgos durante los episodios de calor.

El caso, ocurrido en plena subida de temperaturas en Galicia, se suma a otros sucesos similares registrados en España en los últimos años.

Aunque muchas veces se piensa que estas tragedias solo pueden producirse con temperaturas extremas, los expertos recuerdan que el interior de un vehículo cerrado puede superar rápidamente los 50 grados incluso con temperaturas exteriores moderadas y en pocos minutos.

Ante esta situación, los fabricantes de automóviles y de sistemas de retención infantil llevan años desarrollando distintas tecnologías destinadas a evitar que un menor quede olvidado dentro del coche.

Alarmas en las plazas traseras

Uno de los sistemas más extendidos actualmente es el recordatorio de ocupantes traseros. Muchos coches modernos detectan si se ha abierto una puerta trasera antes del trayecto y, al apagar el vehículo, muestran un aviso visual o acústico para recordar que puede haber alguien sentado detrás.

Marcas como Hyundai, Kia, General Motors, Nissan, Toyota o Volkswagen ya incorporan este tipo de alertas en numerosos modelos, especialmente en SUV familiares y vehículos electrificados.

En algunos casos, el sistema va más allá. Algunos vehículos utilizan sensores ultrasónicos capaces de detectar movimiento en el habitáculo incluso después de cerrar el coche.

Si el sistema percibe presencia en el interior, puede activar la bocina, enviar una notificación al móvil del propietario o incluso contactar automáticamente con servicios de emergencia.

Sensores integrados en sillitas infantiles

Otra de las soluciones que más ha crecido en los últimos años son las sillitas infantiles inteligentes. Algunos fabricantes integran sensores de peso o movimiento conectados mediante Bluetooth al teléfono móvil de los padres.

Si el adulto se aleja del vehículo dejando al niño dentro, la aplicación envía alertas inmediatas. Algunos modelos incluso realizan llamadas automáticas a contactos de emergencia si no se recibe respuesta.

Móviles y los asistentes digitales

También han aparecido aplicaciones específicas para smartphones que funcionan mediante geolocalización o conexión con sensores instalados en el asiento infantil.

El objetivo es generar recordatorios automáticos cuando el conductor finaliza un trayecto habitual, especialmente rutas diarias como guardería o colegio.

Algunos asistentes digitales y sistemas de infoentretenimiento ya permiten programar alertas recurrentes relacionadas con menores o mascotas.

Un problema ligado al estrés y la rutina

Los especialistas en seguridad y neurociencia recuerdan que estos casos no suelen estar relacionados con negligencias deliberadas, sino con fallos de memoria asociados al estrés, la falta de sueño o cambios inesperados en la rutina diaria.

Precisamente eso es lo que hace que muchos sistemas actuales intenten eliminar el factor humano mediante automatismos y avisos constantes.

Europa ya obliga a incorporar sistemas

La Unión Europea ya exige desde 2024 nuevos asistentes avanzados de seguridad en los vehículos recién homologados, y aunque los sistemas antiolvido infantil todavía no son obligatorios de forma generalizada, varias asociaciones de seguridad vial llevan tiempo reclamando su implantación masiva.

El aumento de episodios de calor extremo en España también está acelerando este debate.

Los expertos recuerdan que dejar a un menor dentro de un coche, aunque sea durante pocos minutos y con las ventanillas ligeramente abiertas, puede convertirse rápidamente en una situación crítica.

Tras lo ocurrido en Brión, las autoridades y organizaciones de seguridad vial han vuelto a insistir en la importancia de revisar siempre las plazas traseras antes de abandonar el vehículo y apoyarse en recordatorios físicos o tecnológicos que ayuden a evitar este tipo de tragedias.