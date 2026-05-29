Mientras todos critican el Ferrari Luce, Lotus presenta un superdeportivo de combustión con motor Mercedes de 420 CV

El sector de los superdeportivos se ha visto agitado por la presentación del primer y polémico Ferrari eléctrico. Mientras tanto, otras marcas siguen trabajando en sus modelos prexistentes, aunque modernizándolos. Es el caso de Lotus y su Emira, que se produce desde 2022 y ahora tendrá su versión más potente, con un diseño refinado y una aerodinámica mucho más optimizada.

El nombre de esta edición es Emira 420 Sport e integra un motor 2.0 turbo de cuatro cilindros desarrollado por la filial de Mercedes-Benz para sus coches de mayor gama, AMG. El propulsor es el mismo que ya encontrábamos en otros Emira como el Turbo de 360 CV o el Turbo SE de 400 CV. No obstante, en esta ocasión, la potencia se ha extendido hasta los 420 CV para concluir en una aceleración de 0 a 100 en 3,9 segundos y una velocidad máxima de 300 km/h. No es el superdeportivo más rápido, pero ofrece unas prestaciones vertiginosas y deportivas.

Lotus Emira 420 | Lotus

Altas expectativas

El motor está vinculado a una tracción trasera y a una caja automática de doble embrague y ocho velocidades. Ambas contribuyen para una rápida respuesta del vehículo a las exigencias del piloto y para garantizar una experiencia de conducción que puedan disfrutar hasta quienes tengan las más altas expectativas. El Emira 420 Sport es el nuevo incentivo de Lotus para los amantes de la velocidad y la gasolina.

Continuando con la mecánica de este modelo, el paquete Lightweight Handling cuenta con amortiguadores Multimatic ajustables, sistema de escape de titanio, batería de iones de litio ligera, numerosos componentes en fibra de carbono para reducir más aún el peso del vehículo, y el sistema Lotus Track Performance, que registra los tiempos del coche en pista para acercar la experiencia a la de los pilotos oficiales en competición.

Lotus Emira 420 Sport | Lotus

Toques de nostalgia

Respecto al diseño, este 420 Sport recibe cambios relevantes respecto a los otros Emira que hemos conocido desde 2022. Por ejemplo, las entradas de aire son más grandes y se han rediseñado tanto las defensas como los alerones para modernizar el cuerpo del modelo, adaptándose a las nuevas tendencias en la industria. Además, se incluyen algunos pequeños homenajes a otros coches míticos de la marca, como el Espirit Turbo. Estas modificaciones no son meramente estéticas, tienen un resultado en el rendimiento del coche porque suponen una mejora considerable de la aerodinámica.

El CEO del Grupo Lotus, Qingfeng Feng, sostiene que el "Emira 420 Sport es la prueba de nuestro compromiso con la estrategia Focus 2030 (pretende asegurar los renacimientos económicos del fabricante a través de una diversificación mecánica) y de que estamos atentos a las necesidades de nuestros clientes. Perfeccionamos todo lo que el Emira conquistó hasta hoy para entregar un deportivo aún más conectado, intuitivo y gratificante de conducir. Es un coche para los conductores".