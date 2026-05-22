El Golf de Skoda es también uno de los más espaciosos y ahora baja de los 18.500 euros

Cada vez quedan menos coches como los de toda la vida, con motorización de combustión, tracción delantera, de transmisión manual y que prioricen la practicidad sobre la digitalización del vehículo. Uno de estos automóviles en peligro de extinción es el Skoda Scala, que ha rebajado su precio en la versión de acceso hasta los 18.500 euros. Así, sigue ubicándose como uno de los compactos más baratos del mercado.

Realmente, no es un coche tan pequeño, pues alcanza los 4,36 metros de largo, los 1,47 de alto y los 1,79 de ancho. Sin embargo, este tamaño no explica la mayor virtud del Skoda Scala, su enorme maletero de 467 litros. Esta cifra se logra gracias a un diseño interior basado en la filosofía Simply Clever de la marca checa, que pone por delante la utilidad sobre la estética. Hay que mencionar un pero, las plazas traseras son demasiado estrechas para adultos.

Skoda Scala Monte Carlo | Skoda

Consumo contenido

La versión de acceso de este modelo, bajo el apelativo Go, integra un motor de gasolina de 1.0 litros y tres cilindros en línea con 95 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 10,8 segundos, una velocidad máxima de 192 km/h y un consumo de 5,1 litros cada 100 kilómetros. Esta es otra de las ventajas del Skoda Scala, su gasto muy contenido para un coche urbano pero con un cuerpo amplio.

Aunque sea un modelo bastante tradicional, no renuncia a elementos tecnológicos bastante modernos. Incluye una pantalla táctil de 8,25 pulgadas para el sistema multimedia o un sistema de aparcamiento con sensor trasero o los sistemas avanzados de asistencia a la conducción obligados por la Unión Europea y que han sido importantes para conseguir la máxima calificación en materia de seguridad, 5 estrellas Euro NCAP.

Skoda Scala | Skoda

No renuncia a la tecnología

No obstante, estas tecnologías ya son algo común. Lo que no se encuentra tan fácilmente y sí tiene el Scala es la conexión wi-fi integrada y las actualizaciones inalámbricas de software. Además, mientras la mayoría de modelos ofrecen una garantía de 36 meses, la del Skoda Scala asciende hasta los 48 y 60.000 kilómetros, o 60 y 10.000 km según la opción escogida.

Para acceder a la oferta de 18.500 euros por el Skoda Scala, hay que cumplir ciertas condiciones y financiar con la marca checa. En los concesionarios asociados con el fabricante, pueden aclarar más estas condiciones para comprar uno de los compactos más deseados de todo el mercado español por sus características tan jugosas.