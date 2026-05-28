Tu futuro coche estará preparado para impedirte arrancar si has bebido

Tras la nueva medida del Reglamento General de Seguridad europeo, a partir del 7 de julio de 2026, todos los vehículos nuevos matriculados en Europa estarán obligados a incorporar un sistema para la instalación del “alcoholock” o “alcolock”: un alcoholímetro antiarranque.

Esta iniciativa es parte del plan de la Unión Europea para reducir un 50 % las muertes y lesiones graves en carretera antes del 2030, para acercarse así al objetivo establecido de cero víctimas en 2050.

El dispositivo en sí no será obligatorio, pero sí lo será la preinstalación electrónica necesaria para que se pueda montar en cualquier momento; es decir, el alcoholímetro no será obligatorio desde julio pero sí lo será el sistema que permita instalarlo en el futuro. De esta forma, todos los coches que salgan al mercado lo harán con el sistema ya preparado, para evitar así cambios de homologación o reformas técnicas posteriores.

El funcionamiento de este sistema es muy práctico: cuando el conductor se monta en el vehículo, lo primero que hace es soplar un etilómetro que indicará la tasa de alcohol que le corresponde. En caso de superar el límite permitido, automáticamente el vehículo bloquea el encendido y evita el arranque del motor.

Este sistema ya se emplea desde hace unos años en algunos países europeos, tanto en conductores reincidentes como en vehículos de transporte de pasajeros.

Según datos de organismos de seguridad vial europeos, estos alcoholímetros podrían reducir los accidentes mortales asociados al alcohol hasta un 65 %. Además de esta reforma, la UE también obligará a partir de julio a mejorar lossistemas ADAS, desde detectar mejor a los peatones en las frenadas automáticas hasta un mayor control del cansancio del conductor.