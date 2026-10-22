Es el Mercedes que quieren y tienen todos los famosos, y está a punto de llegar su versión "barata": bienvenido, Baby G

Hay coches que se compran por necesidad, otros por sus prestaciones y algunos, sencillamente, porque son un símbolo de estatus. El Mercedes-Benz Clase G pertenece a este último grupo. Lo hemos visto en los garajes de deportistas, cantantes, actores y grandes fortunas de medio mundo. Un todoterreno que nació para enfrentarse a los terrenos más difíciles y que ha terminado convirtiéndose en uno de los coches de lujo más deseados del planeta. Ahora Mercedes quiere que mucha más gente pueda disfrutar de su imagen, pero sin tener que pagar lo que cuesta el original.

La solución se llama, por ahora, Baby G o Little G. Es el hermano pequeño del Clase G, un nuevo todoterreno que mantendrá buena parte de su personalidad, aunque con unas dimensiones más contenidas y un precio considerablemente inferior. Y lo interesante es que Mercedes acaba de confirmar nuevos detalles sobre sus intenciones y su llegada al mercado.

Mercedes-Benz Clase G eléctrico | Centímetros Cúbicos

El Mercedes Clase G de los famosos tendrá una versión para otros bolsillos

El Clase G es uno de esos automóviles que prácticamente no necesitan presentación. Su carrocería cuadrada, sus líneas robustas y su característica rueda de repuesto en el portón trasero lo hacen reconocible desde cualquier distancia. Un diseño que apenas ha cambiado desde 1979 y que se ha convertido en una de las señas de identidad más valiosas de Mercedes.

Sin embargo, el precio del Clase G supera ampliamente los 100.000 euros y las versiones más exclusivas pueden acercarse o superar los 200.000 euros. No es precisamente un coche al alcance de cualquiera. Por eso, la firma alemana prepara una alternativa con la que pretende ampliar su público sin renunciar al atractivo del modelo original.

Stefan Weckbach, responsable de Mercedes-AMG, ha confirmado que el pequeño Clase G estará dirigido a un segmento diferente. Es decir, Mercedes no quiere fabricar simplemente un Clase G más barato para los mismos compradores, sino conquistar a quienes desean su estética y personalidad, pero buscan un vehículo más compacto y accesible.

La intención es mantener los rasgos más característicos del todoterreno, aunque con una arquitectura desarrollada específicamente para este nuevo modelo. No será, por tanto, una simple carrocería reducida del Clase G convencional.

Mercedes Clase G eléctrico | Mercedes

El Baby G será más pequeño, pero seguirá siendo un auténtico todoterreno

Uno de los aspectos más interesantes es que Mercedes no quiere limitarse a fabricar otro SUV de aspecto aventurero. Ola Källenius, máximo responsable de la compañía, ha insistido en que el Baby G tendrá muy buenas capacidades para circular fuera del asfalto, aunque no pretende igualar las prestaciones extremas de su hermano mayor.

Para conseguirlo, los ingenieros están prestando especial atención a elementos como las suspensiones, la articulación de los ejes y las dimensiones de las ruedas. La intención es ofrecer un vehículo que resulte más cómodo de utilizar a diario, especialmente en ciudad, sin perder esa personalidad 4x4 que ha hecho famoso al Clase G.

Además, Mercedes ha cambiado una decisión importante. Inicialmente, el Baby G estaba planteado como un modelo exclusivamente eléctrico, siguiendo los pasos del Mercedes Clase G eléctrico. Sin embargo, la presión de los concesionarios estadounidenses y la evolución del mercado han llevado a la marca a confirmar también versiones con motor de combustión.

Entre las posibilidades que se barajan aparece un motor de gasolina turboalimentado de cuatro cilindros, mientras que la variante eléctrica podría recurrir a dos motores y tracción total. Por ahora, las potencias, las baterías y las autonomías no han sido anunciadas oficialmente.

Mercedes Clase G 2025 | Mercedes-Benz

¿Cuánto costará el Mercedes Baby G y cuándo podremos comprarlo?

Esta es probablemente la pregunta que más interesa a quienes siempre han querido tener un Clase G en su garaje. Mercedes todavía no ha comunicado un precio oficial, aunque algunas estimaciones sitúan su tarifa de partida entre 45.000 y 55.000 euros. Una cantidad que seguiría siendo elevada para un SUV compacto, pero que supondría una diferencia enorme respecto al modelo original.

En cuanto a su presentación, las últimas declaraciones de Källenius apuntan a un plazo inferior a 24 meses, lo que sitúa su debut alrededor de 2028. Los primeros prototipos camuflados ya han sido vistos realizando pruebas, por lo que el desarrollo está avanzando.

La apuesta llega, además, en un momento especialmente favorable para el Clase G. Mercedes vendió cerca de 50.000 unidades en 2025, un récord para un modelo que lleva más de cuatro décadas en el mercado. Y aunque su versión eléctrica ha tenido dificultades comerciales, el atractivo de las variantes tradicionales sigue siendo enorme.

El Baby G podría convertirse así en la puerta de entrada a uno de los clubes más exclusivos del automóvil. No será tan grande, tan caro ni tan extremo como el Clase G que conducen las celebridades, pero conservará buena parte de aquello que lo ha convertido en un objeto de deseo. Y eso, para muchos compradores, podría ser más que suficiente.