El Mercedes Benz GLB tiene su versión eléctrica y es más barata que el GLC de combustión: 7 plazas y casi 800 km de autonomía

Entrega de apreciación a un modelo, tal vez, infravalorado. Porque el Mercedes Benz GLB eléctrico, que cuesta menos que un GLC de combustión, no se vende a gran escala en el mercado español, pero cubre necesidades clave que responden a la propulsión y a su alto grado de versatilidad.

No es un vehículo que entre por los ojos. O quizás sí, pero de mínima no porpone una línea pretensiosa, sino definida y mesurada, aunque no menos elegante. Lo aprecias de perfil y no resulta descabellada la comparación con un Jeep Renegade. Sobre todo la verticalidad del sector trasero. Hablar del GLB eléctrico es hablar de un SUV funcional con dos versiones, una de tracción trasera y otra de tracción a las cuatro ruedas, y más de 600 km de autonomía en ciclo combinado sin importar hacia dónde se envíe la potencia.

Mercedes-Benz GLB | Mercedes-Benz

Aunque más interesante que su notable eficiencia eléctrica –en ciudad lo conducirías casi 800 km con una sola carga en el caso de la variante RWD– es que no necesita llegar a cinco metros de longitud para darle al usuario un habitáculo experto en modularidad. Se puede ser un SUV compacto –con 4,73 metros, es uno de los más grandes del segmento, es cierto– y llevar dentro hasta siete asientos. Ahí reside la esencia del GLB a batería: adaptarse a las necesidades.

Un SUV compacto versátil a como dé lugar

Su modo básico se compone de las tres plazas clásicas detrás de la cabina y, en consecuencia, de un maletero generoso de 540 litros; o bien configurar el coche por prioridad de ocupantes y agregar con coste adicional una tercera fila con dos asientos.

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Dos aclaraciones al respecto. Aunque resigne volumen de carga, este formato no lo hace menos práctico, ya que esta fila extra está diseñada para desplazarse hacia atrás y hacia adelante. Y agregarla al interior vale menos de 1.500 euros, un aumento que no debería representar un cambio de ecuación determinante al presupuesto.

No es la primera vez que nos topamos con un caso como el del Mercedes Benz GLB eléctrico. Es este alemán un coche recomendable si buscas este tipo de versatilidad, pero, aunque se inscriba entre los modelos más accesibles del fabricante, al valer algo más de 55.000 euros no deja de ser un SUV imposible para el conductor promedio. Es entonces cuando aparece un generalista realmente barato. El Opel Frontera no solo ofrece interior con cinco o siete butacas, sino que lo hace perteneciendo al segmento B de los SUV urbanos. Una buena alternativa low-cost para el que busque un concepto similar mucho más económico.