La razón por la que la mayoría de los vehículos que acuden a una inspección con la ITV caducada desde hace más de un año no la superan

La ITV no es un mero trámite o impuesto que debemos afrontar como muchos otros, sino una garantía de que nuestro vehículo cumple con una serie de requisitos mínimos para poder circular. Y aunque bien es cierto que muchos vehículos no la superan, dejarla pasar y circular con esta caducada es más que una infracción: es garantía de que el coche no la supere con facilidad.

Y es que en 2022 se arrojó un registro que indicaba que un 34% de los vehículos que circulaban por las carreteras españolas lo hacían con la ITV caducada. Esto se traduce en que hay una alta probabilidad de que el coche no termine superándola cuando afronta esta de manera obligatoria al ser descubierto por la policía, por ejemplo.

ITV | La Sexta

Así lo deja patente AECA-ITV, quien hace alusión a que un 28,3% de los vehículos que acuden a una inspección con la ITV caducada desde hace más de un año no la superan. Esto se debe a que la mayoría presentan fallos graves o muy graves que, en lugar de intentar resolverlos antes de ir a “examen” los han ocultado.

Pero esperar menos tiempo tampoco es indicio de que se vaya a superar la ITV. Así lo refleja el 24,7% de los coches que cuentan con una inspección caducada entre 2 y 12 meses, los cuales no la superan. Y si llevan un mes con esta caducada el porcentaje se reduce a un igualmente preocupante 16,9%.

ITV | Newspress

Además, es necesario recordar de que, en caso de que un agente de la ley descubra que nuestro vehículo circula con la ITV caducada, podemos enfrentarnos a una sanción de 200 euros. Pero más importante es que nuestro vehículo puede suponer riesgos viales ya no solo para nosotros mismos, sino también para otros usuarios de la calzada.