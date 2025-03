Es el Lamborghini Countach "para pobres" que no tuvo éxito a pesar de su motor central V8

Lamborghini Silhouette. No es el modelo más conocido de la mítica firma italiana y tampoco tiene un nombre tan contundente como Countach o Diablo, pero el Silhouette fue un coche importante para Lamborghini, tanto, que posiblemente no estaría en activo ahora mismo. Se fabricaron poco más de 50 unidades y más allá de los coleccionistas, pocos se acuerdan de él.

Corrían los años 70 y la crisis del petróleo habían causado estragos. En Estados Unidos, por ejemplo, dio lugar a una generación de automóviles muy criticados, todos equipados con enormes motores de ocho cilindros y, en ocasiones, más de 6.000 centímetros cúbicos, con potencias que no superaban los 200 CV. Mientras tanto, en Europa, generó una obsesión por la reducción del consumo de combustible que afectó incluso a fabricantes de la talla de Ferrari.

Y ahí estaba Lamborghini, en un momento muy delicado, sin grandes cifras de ventas, con problemas económicos muy serios y con un panorama que no favorecía la venta de coches deportivos, con motores potentes y de elevado consumo. De hecho, las deudas acumuladas obligaron a Ferruccio Lamborghini a vender la compañía de automóviles –mantuvo los tractores– en 1974 a Georges-Henri Rossetti y René Leimer. Dos personas que pronto se pondrían a trabajar para intentar sacar a la marca del agujero en el que había caído.

Lamborghini Silhouette | Lamborghini

Llega el primer coche targa de Lamborghini

A diferencia de marcas como Ferrari o Porsche, Lamborghini no participaba en competición y no podía sacar provecho comercial de ello. Además, solo tenía en el catálogo el espectacular Lamborghini Countach y el Lamborghini Urraco, coches que no tenían unas ventas muy elevadas porque no podían venderse en Estados Unidos al no cumplir con la normativa.

Estados Unidos siempre ha sido el mercado más propicio para los grandes coches deportivos y los principales rivales de Lamborghini son el mejor ejemplo, pues tenían en la tierra de las oportunidades unas vitales ventas. Lamborghini tenía que entrar en Estados Unidos y los nuevos directivos encontraron una magnifica idea: un descapotable. Pero no uno cualquiera, un targa, que estaban de moda en esos momentos y Lamborghini no tenía ninguno en oferta. Es más, Lamborghini no tenía carrocerías descapotables ni las había tenido hasta ese momento.

Sin embargo, las cuentas no salían, no había dinero para afrontar el desarrollo de un nuevo modelo y hubo que recurrir a otras soluciones, como tomar de punto de partida un coche ya en producción. El Countach no podía ser, era demasiado radical y demasiado caro, así que tuvo que ser el Urraco, que permitiría que el precio de venta fuera “accesible” –accesible en término de millonarios, claro–.

Lamborghini Silhouette | Lamborghini

El diseño fue obra de Bertone

Ya tenían la idea y el punto de partida, así que tocaba el diseño, para lo cual, nada mejor que Bertone. Lamborghini encontró en Bertone al aliado perfecto, tal y como hizo Ferrari con Pininfarina, y algunos de los mejores coches de la firma italiana han sido imaginados por Bertone. El Lamborghini Silhouette es un ejemplo del buen hacer de Bertone, que fue capaz de camuflar los rasgos del Urraco y además, convertirlo en un 2+2 de techo targa.

El Silhouette se presentó en 1976 animado por un V8 de tres litros en posición trasera central –y transversal–, capaz de rendir 260 CV y de alcanzar las 7.000 revoluciones. La marca afirmaba que podía rodar a 260 km/h con mucho más confort del que podría parecer y si se quiere, retirar el panel del techo de fibra de vidrio y guardarse tras los asientos.

Tan solo se fabricaron 55 unidades y permitió que la empresa se mantuviera en activo, junto a otros proyectos –como la fabricación del BMW M1– hasta que, en los años 80, aparecieron los hermanos Jean-Claude y Patrick Minram para rescatar de nuevo a la marca. Por cierto, el único Lamborghini Silhouette se convirtió en el prototipo de su remplazo, el Lamborghini Jalpa.