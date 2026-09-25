Empezó siendo el arma de China para conquistar Europa, ha triunfado en España, y ahora se va a lanzar también en el mercado de casa

Estamos acostumbrados a hablar de marcas chinas que llegan a Europa, pero esta vez la historia funciona justamente al revés. Omoda y Jaecoo fueron creadas por Chery pensando principalmente en conquistar los mercados internacionales y, después de hacerse un hueco en países como España, ahora podrían acabar desembarcando también en su propia casa.

Según distintas informaciones procedentes de China, Chery está estudiando introducir Omoda y Jaecoo en el mercado chino. Una decisión bastante llamativa porque, aunque sus coches se fabrican en China e incluso existen allí modelos estrechamente relacionados con los que conocemos en Europa, las dos marcas como tal han desarrollado hasta ahora su carrera fundamentalmente fuera del país.

Omoda 9 | Omoda

Omoda y Jaecoo nacieron mirando fuera de China

La estrategia de Chery con Omoda y Jaecoo ha sido diferente a la habitual. En lugar de crear primero dos marcas fuertes en China y exportarlas después, el grupo las utilizó como herramientas específicamente pensadas para crecer fuera de sus fronteras.

De hecho, algunos de los coches que nosotros conocemos bajo estas insignias se comercializan en China con otros nombres y marcas del propio grupo Chery. El Jaecoo 7, por ejemplo, tiene relación directa con modelos vendidos allí como Chery, mientras que otros Omoda han tenido equivalentes dentro de las gamas Chery o Exeed.

Es decir, los coches no son necesariamente desconocidos para el público chino. Lo que sí sería novedoso es encontrar concesionarios y productos comercializados directamente bajo las insignias Omoda y Jaecoo.

Cuando ambas marcas comenzaron a desembarcar en nuestro mercado parecían simplemente otras dos integrantes de la enorme oleada de nuevas marcas chinas que están llegando a España. Sin embargo, su evolución ha sido especialmente rápida.

Jaecoo 5 | CC

España se ha convertido en uno de sus mercados clave

Para entender por qué Chery podría estar planteándose este movimiento basta con mirar lo ocurrido en España. Omoda y Jaecoo superaron las 25.000 matriculaciones entre enero y agosto de 2026, creciendo más de un 80% respecto al mismo periodo del año anterior.

Entre las dos alcanzaron además una cuota del 3,1% del mercado español durante ese periodo. Más significativa todavía es su penetración entre particulares, donde llegaron al 4,8% y se situaron como una de las marcas con mayor volumen de ventas.

Especialmente importantes están siendo modelos como el Omoda 5 y el Jaecoo 7. Este último, junto al Omoda 7, también está permitiendo al grupo ganar presencia en un segmento tan importante actualmente como el de los SUV híbridos enchufables.

Jaecoo 5 | CC

Chery quiere aprovechar ahora su éxito internacional

Según las informaciones publicadas en China, Chery ya estaría formando equipos comerciales específicos para Omoda y Jaecoo con vistas a su posible desembarco doméstico. Incluso habría buscado profesionales procedentes de fabricantes premium como BMW, Mercedes-Benz o Audi.

La intención sería utilizar ambas marcas para competir en una zona relativamente elevada del mercado chino. Y el momento elegido tampoco parece casual.

Mientras las exportaciones del grupo Chery continúan creciendo con fuerza, sus ventas dentro de China atraviesan una situación bastante diferente. Durante los ocho primeros meses de 2026, las ventas domésticas del grupo habrían caído un 38,48%, mientras que sus exportaciones crecieron un 68,16%.

Precisamente ahí está la paradoja. Dos marcas creadas para ayudar a Chery a conquistar mercados extranjeros podrían convertirse ahora en herramientas para recuperar terreno dentro de China.

Jaecoo 5 | Jaecoo

El mercado chino tampoco es sencillo para las marcas chinas

Porque vender coches en China se ha convertido en una batalla especialmente complicada. Decenas de fabricantes compiten en precio, tecnología, electrificación y equipamiento, mientras grupos como BYD, Geely o SAIC mantienen una enorme presencia.

Chery cuenta además con numerosas marcas y submarcas. A Omoda y Jaecoo se han ido sumando en Europa nombres como Lepas, que también forma parte de la ofensiva internacional del fabricante. De hecho, el grupo continúa ampliando su presencia en nuestro país con nuevos modelos y nuevas marcas.

Por ahora, eso sí, el desembarco de Omoda y Jaecoo en China todavía no está confirmado oficialmente. Chery estaría estudiando la operación y preparando la estructura necesaria para ejecutarla.

Pero el simple hecho de que exista esa posibilidad demuestra hasta qué punto ha cambiado la historia de estas dos marcas. Nacieron en China para vender coches fuera de China, consiguieron hacerse especialmente fuertes en mercados como el español y ahora podrían regresar a casa convertidas en marcas internacionales.

:::writing El dato que más fuerza le da a la pieza es precisamente el contraste: **25.465 matriculaciones en España hasta agosto, +80,2%**, mientras las informaciones procedentes de China hablan de una caída del **38,48% en las ventas domésticas de Chery** en los ocho primeros meses y un crecimiento del **68,16% en exportaciones**. También he evitado decir que “Omoda y Jaecoo no existen en China” sin más, porque sería simplificar demasiado: las **marcas** no se comercializan allí como en España, pero varios de sus coches sí tienen equivalentes chinos bajo Chery o Exeed.