Quiero un deportivo pero mi presupuesto se limita a unos 30.000 euros, ¿qué opciones tengo?

Los modelos deportivos no son precisamente accesibles económicamente. El diseño y la condiciones de conducción que definen a estos coches, se pagan. No obstante, en el mercado hay algunos vehículos de este sector que se pueden comprarcon un presupuesto en torno a los 30.000 euros.

Alpine A290

Alpine A290 | Alpine

Empezamos con un utilitario 100% eléctrico, el Alpine A290. La marca filial de Renault para vehículos deportivos ha querido demostrar que los coches con motorización sostenible también pueden tener un sonido envolvente o un paso por curva cercano al de los vehículos de competición. Eso sí, no es un gran portento de la velocidad. Sus 180 CV de potencia entregan 160 km/h y una aceleración de 0 a 100 en 7,4 segundos. La autonomía de es 378 kilómetros, convirtiéndose en una alternativa aceptable de coche deportivo y fácilmente manejable dentro del tráfico urbano. Se puede comprar desde 28.650 euros.

Volkswagen Polo GTI

Volkswagen Polo GTI Edition 25 | Volkswagen

Continuamos en el sector utilitario con el coche más caro de la lista. Su precio parte de los 32.300 euros. No obstante, vale la pena hacer el esfuerzo de subir un poco el presupuesto para hacerse con un modelo de leyenda como el Volkswagen Polo GTI. Integra un motor de gasolina de 2.0 litros y cuatro cilindros en línea que entrega 207 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 6,5 segundos, una velocidad máxima de 240 km/h y un consumo de 6,7 litros cada 100 kilómetros.

Mazda MX-5

Mazda MX-5 | Mazda

Un descapotable de espíritu. Suena bien, y se puede comprar desde los 30.280 euros. Hablamos del Mazda MX-5, un biplaza de menos de 4 metros de largo pero con un frontal alargado tipo coupé. Su motor es un Skyactiv-G de gasolina de 1.5 litros y cuatro cilindros en línea para 132 CV de potencia que se traducen en una aceleración de 0 a 100 en 8,3 segundos, una velocidad máxima de 204 km/h y un consumo de 6,2 litros cada 100 kilómetros.

Cupra León

Cupra León | Cupra

Terminamos con dos modelos con genética española, Cupra, filial de Seat para coches deportivos. El Cupra León de gasolina se puede comprar desde 30.182 euros. Es un compacto en el que llama la atención su consumo de 5,7 litros cada 100 kilómetros, impropio para un deportivo, que se suelen ir por encima de los 6 litros. Su motor de 1.5 litros y cuatro cinlindros en línea, ofrece 150 CV de potencia para una velocidad máxima de 215 km/h y una aceleración de 0 a 100 en 8,9 segundos.

Cupra Formentor

Cupra Formentor | Cupra

Cerramos la lista con un SUV coupé de tamaño mediano, el Cupra Formentor en su versión de gasolina, con idéntica motorización que en León, aunque sus prestaciones cambian ligeramente. El consumo asciende a los 6 litros, acelera en 9 y la velocidad alcanza los 205 km/h. Es una buena alternativa para quienes deseen un deportivo sin renunciar al espacio (tiene 450 litros de maletero) de un coche de mayores dimensiones. Desde 31.743 euros se puede adquirir este SUV tan atractivo.