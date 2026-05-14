El 27% de los jóvenes españoles prefieren un coche chino a uno tradicional

Según el Estudio Motor 2026 elaborado por el Observatorio Cetelem, el 27% de los jóvenes españoles elegiría un coche chino frente a uno tradicional si ambos tuvieran el mismo precio y prestaciones, frente al 19% de media general de los consumidores españoles (ocho puntos más).

El principal motivo sería el precio, mencionado por el 28% de los jóvenes, seguido de la tecnología, aspecto destacado por el 27% y ocho puntos por encima de la media española. Además, el 38% de los jóvenes afirma que las marcas chinas les inspiran confianza y tranquilidad, frente al 35% del total nacional.

El estudio refleja que los jóvenes están transformando el mercado de la movilidad, mostrando una mayor sensibilidad al precio y una creciente apertura hacia las marcas chinas.

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En este sentido, en el mercado de las motos, el 28% de los jóvenes afirma que compraría una moto de marca china si tuviera el mismo precio y prestaciones que una tradicional, frente al 19% del total de conductores españoles. El nivel de confianza hacia estas marcas también es superior entre los jóvenes, alcanzando el 33%, frente al 28% de la media nacional.

La sostenibilidad y el ahorro energético también ganan peso entre los jóvenes motoristas. Dos de cada tres tendrán en cuenta que su próxima moto sea poco contaminante y ocho de cada diez prestarán atención al consumo de carburante.

A su vez, el 28% de los jóvenes tiene intención de comprar una moto eléctrica, tres puntos más que el total nacional. La autonomía preferida para este tipo de vehículos se sitúa entre los 100 y los 250 kilómetros, opción elegida por el 43% de los encuestados.

Más gasolina, más vehículo de ocasión y menor gasto actual

Respecto a las futuras intenciones de compra, los jóvenes se diferencian del conjunto nacional por su mayor interés en los vehículos de gasolina, situándose 13 puntos por encima de la media. También destacan en intención de compra de vehículos diésel, con una diferencia de 10 puntos respecto al total.

Aunque el híbrido aparece como segunda opción entre los jóvenes, su intención de compra se sitúa 17 puntos por debajo del conjunto nacional, principalmente debido al precio.

Por su parte, el vehículo de ocasión gana relevancia entre los jóvenes. Aquellos que tienen previsto comprar un coche en los próximos meses se sitúan 13 puntos por encima del total a la hora de optar por un vehículo de segunda mano.

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En cuanto al gasto realizado, los jóvenes presentan cifras inferiores a la media nacional, especialmente en vehículos de ocasión, donde el gasto medio alcanza los 8.114 euros, un 47% menos que el total de España.

En vehículos nuevos, el desembolso medio asciende a 26.662 euros, un 2% inferior a la media nacional. El gasto medio total de los jóvenes se sitúa en 18.036 euros, alrededor de 5.000 euros menos que el conjunto de consumidores españoles.

Sin embargo, las previsiones futuras muestran un cambio de tendencia. Los jóvenes que tienen intención de comprar un vehículo nuevo prevén gastar una media de 41.369 euros, un 19% más que el total nacional, mientras que en vehículos de ocasión el gasto previsto asciende a 11.151 euros, un 22% inferior a la media.

En términos globales, el gasto medio previsto por los jóvenes alcanza los 30.219 euros, un 1% por encima del total de españoles.

El coche eléctrico es frenado por su precio y autonomía

Respecto a la movilidad electrificada, el 13% de los jóvenes que planea comprar un coche tiene intención de adquirir un vehículo eléctrico, cinco puntos menos que el total nacional. Entre las principales barreras destacan el precio, la autonomía y el tiempo de carga, aunque la preocupación por la autonomía es 15 puntos inferior a la registrada en el conjunto de consumidores.

El gasto previsto para la compra de un coche eléctrico asciende a 35.346 euros de media, un 4% más que el total nacional. En cuanto a autonomía, el rango preferido por los jóvenes se sitúa entre los 200 y los 349 kilómetros, elegido por el 43% de los encuestados.

Finalmente, cabe mencionar que la marca continúa siendo un elemento importante en el proceso de compra para el 82% de los jóvenes, aunque seis puntos por debajo del total nacional. Las características más valoradas en una marca son la relación calidad/precio, la seguridad y la fiabilidad, coincidiendo con las preferencias del conjunto de consumidores españoles.