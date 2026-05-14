Kia ya tiene casi listo el sucesor del Stinger y está pensado para una generación que ya no sueña con motores V8

Durante años, el Kia Stinger fue uno de esos coches difíciles de explicar dentro de la industria actual. Una gran berlina deportiva, potente, relativamente asequible y con propensión a los derrapes en un mercado obsesionado con los SUV. Precisamente por eso acabó convirtiéndose en uno de los modelos más especiales que Kia ha fabricado nunca.

Y ahora la marca coreana ya tiene prácticamente listo a su sucesor espiritual.

Se llama Kia Meta Turismo, es completamente eléctrico y, aunque todavía no ha recibido luz verde definitiva para producción, la propia Kia reconoce que el coche está terminado en un 90% y que técnicamente podría llegar a la calle casi tal y como se presentó.

Kia Meta Turismo | Kia

Kia no quiere abandonar los deportivos emocionales

El Meta Turismo debutó a finales de 2025 como una especie de reinterpretación futurista del Stinger. Mucho más agresivo visualmente, completamente eléctrico y diseñado claramente para llamar la atención de una generación distinta.

Karim Habib, jefe de diseño de Kia, reconoce que el principal problema ahora mismo no es técnico, sino económico. Desarrollar un coche eléctrico deportivo sigue siendo muy caro y la marca todavía no tiene claro si el mercado está preparado para asumirlo.

“Tenemos cierta experiencia fabricando coches como el Stinger y es algo que no queremos abandonar”, explicó Habib en declaraciones recogidas por Autocar.

Y esa frase probablemente resume perfectamente el proyecto. Porque mientras gran parte de la industria parece haber renunciado a las berlinas deportivas emocionales, Kia sigue creyendo que todavía hay espacio para algo más que SUV eléctricos familiares.

Kia Meta Turismo | Kia

El Meta Turismo está diseñado para una generación gamer

La propia Kia define el Meta Turismo como una “berlina deportiva para la generación gamer”. Y eso explica muchas cosas de su diseño.

El coche utiliza una evolución todavía más extrema del lenguaje Opposites United de Kia, con una carrocería muy baja, superficies tensas, iluminación futurista y proporciones que recuerdan más a un concept de videojuego que a una berlina tradicional.

Pero lo interesante es que Kia no considera esto simplemente una cuestión estética. La marca cree que la nueva generación ya no conecta emocionalmente con los coches de la misma manera que hace unos años.

Jochen Paesen, jefe de diseño de interiores de Kia, lo resumió bastante bien: los jóvenes ya no sienten fascinación automáticamente por motores V8 o grandes sonidos mecánicos. Y precisamente por eso hay que buscar nuevas formas de generar emoción al volante.

Ese enfoque explica también por qué el Meta Turismo apuesta por una experiencia mucho más digital, tecnológica y visual que los deportivos tradicionales.

Kia Meta Turismo | Kia

Más que un concept: así será el futuro diseño de Kia

El Meta Turismo no solo anticipa un posible sucesor eléctrico del Stinger. También sirve como adelanto de la próxima evolución estética de Kia.

La marca utilizará este nuevo lenguaje de diseño en sus futuros modelos eléctricos, incluyendo coches urbanos situados incluso cerca del segmento del Picanto.

Y eso demuestra algo importante: Kia quiere que sus eléctricos parezcan deliberadamente distintos.

Según Karim Habib, la idea no es hacer coches futuristas solo por llamar la atención, sino transmitir sensación de progreso y una experiencia diferente respecto al automóvil tradicional.

En cierto modo, el Meta Turismo representa precisamente eso. No intenta parecer el sustituto eléctrico de un deportivo clásico. Intenta redefinir qué debería emocionar a la próxima generación de conductores.

Kia Meta Turismo | Kia

El problema ya no es diseñar el coche, sino venderlo

Lo más llamativo de todo es que Kia reconoce abiertamente que el coche ya sería viable para producción. Oliver Samson, jefe de diseño europeo de la marca, admite que desarrollaron el Meta Turismo precisamente para comprobar si era posible fabricar algo así de forma realista.

Y la respuesta fue sí.

Ahora el verdadero problema es otro: saber si existe suficiente mercado para una gran berlina eléctrica deportiva en un momento en el que los SUV siguen dominando las ventas y los coches eléctricos deportivos continúan teniendo precios muy elevados.

Pero si finalmente llega a producción, el Meta Turismo podría convertirse en uno de los coches más importantes de Kia. No solo por sustituir espiritualmente al Stinger, sino porque marcaría el momento en el que la marca coreana decidiría que los deportivos eléctricos también pueden ser emocionales, radicales y visualmente espectaculares.