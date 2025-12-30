¿Quién es quién de las nuevas marcas chinas que llegan en 2026 al mercado?

Lepas, la prima de Omoda, Jaecoo y Ebro

Lepas será la cuarta marca del Grupo Chery en llegar a España, con la fecha prevista a principios de 2026. Con el lanzamiento del Lepas L8 en versión híbrida enchufable, con una autonomía cercana a los 1.300 kilómetros, la marca se sumará a las otras del grupo (Ebro, Omoda y Jaecoo) que ya operan en el mercado español.

El L8 es un SUV de 4,69 metros de largo que se introducirá dentro del segmento D-SUV premium. En apariencia y en su interior, heredará muchos datos técnicos de los Jaecoo 7 y EBRO s700. Sobre todo en el exterior, presenta bastantes similitudes con el modelo de la marca española con sus faros LED achatados, la amplia parrilla en el centro y las salidas de aire hacia los radiadores debajo de los faros.

Lepas se posicionará en un nivel superior a Omoda y Jaecoo, como una especie de marca 'premium' compitiendo con otras como Range Rover, Ford, Lexus o Denza.

Lepas L8 | Lepas

Denza, la llegada de BYD al segmento "premium"

Precisamente, Denza es la marca del segmento 'premium' de la china BYD. Aunque su llegada estaba prevista para finales de este año, el aterrizaje de su modelo 100% eléctrico Z9 GT, también disponible en motorización híbrida enchufable, se materializará a partir del primer trimestre de 2026.

Denza, fundada en 2010 como una 'joint venture' entre BYD y Mercedes-Benz, traerá este modelo que tiene unas medidas de 5,18 metros de largo, 1,99 m de ancho y 1,5 m de alto. Su motor delantero produce 230 kW/313 CV, y cada uno de sus dos motores traseros puede alcanzar velocidades de giro de hasta 21.000 rpm, con una potencia unitaria máxima de 240 kW/326 CV.

La arquitectura inteligente del modelo permite "una de las mayores seguridades para los ocupantes del vehículo", manifiesta la marca, que también tiene previsto lanzar próximamente el D9, un monovolumen 'premium' de hasta siete plazas.

El equipo de Denza en España compartió recientemente con inversores su plan de implementación para 2026. Este plan aborda el desarrollo de una infraestructura de carga única en Europa, la red Flash Charging de BYD. Esta red de carga ultrarrápida está diseñada para ofrecer potencias de hasta 1.000 kW, permitiendo recuperar importantes autonomías en apenas minutos.

Denza Z9 GT | Denza

Changan

Otra de las compañías que aspira a hacer ruido en 2026 en España es Changan, con una nueva gama de productos para Europa que incluirá tanto vehículos 100% eléctricos como híbridos enchufables, destacando los modelos Changan Deepal S07 y S05 como los primeros eléctricos que ingresan al mercado europeo.

El S07 ya ha sido lanzado en mercados como Noruega y Alemania, y está previsto su próximo lanzamiento en el Reino Unido. Con una autonomía de 467 kilómetros y una potencia de 160 kW, este modelo destaca por su estilo y su carácter innovador, con una presencia en la carretera "tan funcional como impactante".

La tecnología es además uno de sus puntos fuertes. Así, el avanzado sistema AR Head-Up Display del Deepal S07 proyecta la navegación, la velocidad, las alertas de seguridad y la información de tráfico en tiempo real directamente sobre el parabrisas.

Uno de los objetivos de Changan es arraigarse en el continente europeo. "En Europa, para Europa" resume su postura y determinación, alog que pasa por una "integración profunda a nivel local", tal y como afirmó recientemente Zhao Fei, el director general del grupo.

Changan Deepal S07 | Changan

Dos nuevos modelos de Exlantix, otra firma de Chery

Chery también llegará a España con dos modelos que presentará a lo largo de 2026, en este caso de otra firma premium, Exeed, que se comercializará en Europa bajo el nombre de Exlantix. A la espera de confirmar fechas, está previsto que lleguen los modelos Exlantix E05 y Exlantix ES.

Este último es una berlina eléctrica premium que puede alcanzar una autonomía de más de 700 kilómetros, a lo que se suma una tecnología de carga ultrarrápida. También existe una versión con extensor de autonomía que combina motor de gasolina con eléctrico y puede alcanzar hasta 1.645 kilómetros de autonomía total.

De su lado, el Exlantix 05 será un SUV de gran volumen y autonomía extendida, con un interior minimalista aunque cargado de las últimas novedades tecnológicas. Además, destaca por el factor seguridad, al incluir un sensor LiDAR montado en el techo, que permite la asistencia en la conducción autónoma.

Exlantix ES | Exlantix

Geely

Aunque ya tiene presencia en algunos mercados europeos como Reino Unido o Grecia, y está detrás de otras firmas de origen europeo como Volvo, Geely está decidida a dar el paso en España con sus propios modelos a partir de 2026.

Previsiblemente, a lo largo del año se podría comenzar a ver el Geely EX5 en las carreteras españolas. Este SUV eléctrico tiene una autonomía de hasta 530 kilómetros, aupados por un motor eléctrico de 160 kW. Su gran tamaño, a caballo entre los segmentos C y D, no será incompatible con un precio asequible para el bolsillo del consumidor español, pudiendo situarse en el entorno de los 35.000 euros.

La firma china juega con un carácter diferencial respecto a otras marcas procedentes del gigante asiático que se quieren posicionar en el mercado europeo ya que, a través de su asociación con Volvo, podría comenzar más pronto que tarde a producir sus vehículos en suelo europeo.