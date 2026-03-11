Atento si vives aquí en estas comunidades porque puedes encontrarte nuevos radares fijos y de tramo

El plan, aunque con retraso, se va completando. Para el 2025, la Dirección General de Tráfico había estipulado la incorporación de 122 nuevos puntos de vigilancia y va acercándose a la cifra. Y atención conductores de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia y Murcia, porque no querrán padecer un mal trago en concepto de multas justo en vísperas y durante Semana Santa.

En las carreteras de esas 11 comunidades autónomas la DGT instaló los recientes 33 radares de velocidad, con los que ahora suma 106 puntos del total que se trazó como objetivo. Un dato a considerar: la multas no empezarán a llover de buenas a primeras, sino que durante el primer mes de funcionamiento de estos nuevos radares, si cometes exceso de velocidad serás advertido mediante una carta, notificándote que has sido tomado por el radar. Acabado ese mes, se te efectuará la denuncia sin aviso previo en cuanto seas capturado yendo a una velocidad indebida.

De manera tal que nunca está de más recordar que, por exceso de velocidad, las infracciones pueden ir de 100 a 600 euros y tu carnet puede sufrir la pérdida de hasta seis puntos, en tanto que excederse 80 km/h el límite –ir a 170 km/h en tramos con máximas de 90 km/h, por ejemplo– te puede enviar a prisión por tres a seis meses y te puede significar la pérdida del permiso de conducir por uno a cuatro años.

Radares DGT | DGT

Tipo y ubicación de los nuevos radares

Puntualizando en los 33 nuevos radares, la DGT ha detallado sus tipos y locaciones en un comunicado publicado este 27 de febrero. De este total, 20 son unidades fijas, mientras que 13 controlan por tramo. Este segundo grupo analiza la velocidad media entre entrada y salida específicas, lo que no da chance al conductor a ejecutar la típica maniobra de la repentina frenada antes de la foto y acelerar una vez superado el radar, lo que sí permite el dispositivo fijo.

"La velocidad inadecuada sigue estando presente como factor concurrente en el 24% de los siniestros mortales acaecidos en carreteras", argumenta Tráfico. Si bien el exceso de velocidad representa uno de los principales motivos de siniestros y víctimas mortales, los factores que los explican son diversos y coexistentes, y como tales deben ser combatidos en simultáneo. Mientras las noticias sobre nuevos controles de vigilancia se actualizan casi a la orden del día, otras problemáticas como el deplorable estado de las carreteras llevan años sin ser atendidas.

El radar, a propósito, como respuesta y solución rápida, incluso cuando la intención es proteger los tramos de carretera en obras. Para este caso, la DGT pondrá a trabajar un centenar de unidades remolque.