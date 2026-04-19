Qué se sabe del nuevo Nissan Skyline, la leyenda japonesa que vuelve para reinventar el pasado

De esos coches que, cuando se renuevan, la comunidad del motor toda se detiene y calla. Solo vale prestar atención como muestra de respeto a tan inobjetable legado. Tras ver el fugaz teaser audiovisual, todo es aún demasiado enigmático. Sin embargo, algo es seguro respecto del próximo Nissan Skyline: el fabricante japonés apuesta por reinventar basándose en aspectos retro y por evitar transmitir evolución en relación con la última generación.

Se percibe una marcada mixtura entre nostalgia y modernidad en esta berlina deportiva, una declaración de principios e intenciones que no se limita al emblema en cursiva con el nombre del modelo en el panel lateral. Las luces circulares –¡viva la escuela japonesa!–, una marca registrada desde la década de los setenta que no tenía por qué ser ahora la excepción. En este caso, aplicadas sobre un panel negro en lo ancho de la zaga, se muestran de manera tal que parecen evocar a la cuarta generación.

Reconozco mi hábito de presentar los coches desde la parte trasera. La industria japonesa nos ha dejado infinidad de automóviles que supieron enamorar dándonos la espalda. Este Skyline, por lo dicho, reúne sus méritos, pero debo ser justo con lo que anticipa de frente.

El regreso del Nissan Skyline | Nissan

Nuevo Nissan Skyline: ¿cuándo sería lanzado?

Bienvenido el emblema S, indisimulable en el centro, donde se acostumbra colocar los logotipos de las marcas. Vaya valor simbólico: extirpado a principios del nuevo milenio, el R34 había sido el último en llevarlo. La legendaria décima generación aportó más que el sello distintivo: en la misma toma que adelanta la S, los asiáticos se preocupan por dejar claro un morro afilado y con carácter. Será cuestión de cómo reacciona el ojo de los amantes y fundamentalistas del modelo ante la modernizada reinterpretación.

Pueden acompañarme un poco más allá del teaser difundido horas atrás, porque entre las posibilidades está la del mismo motor V6 biturbo del Nissan Z. La vara de la conducción no puede bajar en el Skyline. No importa qué tantas generaciones se sucedan (espero que el universo no lea estas líneas e imponga una electrificación a futuro).

Será entonces Skyline en Japón, pero el fabricante no puede permitirse limitar el coche a los clientes nipones, por lo cual, en paralelo, estaríamos en presencia de un futuro nuevo Infiniti G para el resto de los mercados. ¿Será en 2027 el lanzamiento, cuando el modelo cumpla 70 años?