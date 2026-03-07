Skyline GT-R, la saga deslumbrante de Nissan está a punto de sumar otro modelo millonario

En mayo de 2023, el Nissan Skyline R34 GT-R conducido por Paul Walker en A todo gas 4, fue subastado por 1,36 millones de dólares. A pesar de esa particularidad cinematográfica, no es el coche de la saga Skyline GT-R más caro de la historia, pues un R34 Z-Tune fue vendido por cerca de dos millones. Dentro de poco, un nuevo modelo de la gama podrá unirse a estos Skyline GT-R millonarios.

Se trata de un Nismo 400R con un motor de 2.8 litros y 400 CV de potencia capaz de alcanzar una velocidad máxima superior a los 300 km/h y de acelerar de 0 a 100 en cuatro segundos. Este propulsor se vincula a una transmisión manual de cinco velocidades. Cada pieza de este vehículo ha sido montada a mano en la fábrica de Omori (Japón) de Nissan, y aunque la marca tenía previsto sacar 100 unidades, se quedaron en 44.

Nissan GT-R Nismo 400 R | Nissan

Un coche particular

Esta cifra aumentó el nivel de exclusividad de este Nissan Skyline GT-R Nismo 400R nacido en 1996. Una de sus unidades será subastada por Broad Arrow Auctions entre una puja entre el 6 y 7 de marzo en Amelia Island (Florida) y las previsiones colocan su precio final alrededor de los 1,1 millones de dólares.

Ese valor está justificado porque, dentro de la exclusividad del modelo, esta unidad en concreto es aún más rara. Para empezar, es la octava que fue producida, por tanto, una de las más antíguas. Segundo, de los 44 fabricados, muy pocos están fuera de Japón, y este es uno de ellos. Tercero, solo suma poco más de 16.000 kilómetros recorridos, es decir, su mecánica es relativamente joven a pesar de ensamblarse en 1996.

Nissan GT-R Nismo 400 R | Nissan

Estética deportiva

Estéticamente, el Nismo 400R es un coche muy atractivo, con un gran alerón trasero, guardabarros anchos, faldones y llantas deportivas, y un capó en fibra de carbono. Su color blanco aporta un toque de elegancia a este vehículo cuyo carácter es sobre todo competitivo, parece sacado del tramo de un rally.

El Nissan Skyline GT-R Nismo 400R es uno de los coches más queridos por los jóvenes de finales de los 90. En el primer Gran Turismo, el de 1998, el Nismo 400R, nacido solo dos años antes, era uno de los vehículos más rápidos y codiciados del videojuego. Muchos han disfrutado con él, pero en la subasta solo se lo podrá llevar uno.