Los 2 SUV japoneses que han arrasado en España en 2025 y que no son el Toyota Yaris Cross

Una disputa hasta las 23:59. A la par –y cuando digo a la par, es a la par– y hasta último minuto transitaban el Toyota C-HR y el Nissan Qashqai la carrera en la lista de los modelos más vendidos de España del 2025. Dos SUV japoneses, dos superventas para un mismo lugar. El último, que cierre la puerta del top 10 y apague la luz.

Uno terminaba dentro del selecto recorte, el otro finalizaba el año del lado de afuera. Una verdadera competencia de segmento, ya que ambos son referentes entre los C-SUV híbridos. La ventaja para el Qashqai, de sobra el modelo más elegido de la marca en el mercado español, era leve sobre el cierre de diciembre, de apenas unas decenas de unidades respecto de su rival, cuya realidad puertas adentro del fabricante es lógicamente diferente, dada la popularidad de Toyota y su volumen incomparable de ventas en un espectro de modelos más amplio.

Toyota C-HR+ | Toyota

Lo que es seguro es que ambos se quedarán a las puertas de las 20.000 matriculaciones. Acumulaba el Nissan Qashqai unas 19.057 entregas en las horas finales del 2025. Casi 1.000 unidades más en comparación con su registro del 2024, lo que se traduciría en un crecimiento del 5,5 %. Más allá de su aumento propio, algo es seguro: este crossover de 4,42 metros de longitud y 2,66 metros de distancia entre ejes busca revancha, ya que fue el que, precisamente, debió conformarse con la undécima posición un año atrás.

El Toyota C-HR podía quedar fuera, ¿y un tercero daba la sorpresa?

¿Va camino a lograrlo? Todo parece indicar que sí. El Toyota C-HR registraba 19.018 ventas mientras todos deseaban un gran 2026. ¿Podría considerarse un consuelo su incremento interanual del 2,41 %? Su desempeño ha mejorado ligeramente, porque la comparativa entre su 2024 y su 2023 había arrojado cifras prácticamente idénticas –un aumento del 0,6 %, digamos, testimonial–, pero la realidad es que el C-SUV de 4,36 metros de largo y batalla de 2,64 metros está perdiendo terreno frente a la demanda de modelos que lo van desplazando.

Nissan Qashqai | Nissan

Más allá de los números de ventas que publica el Toyota C-HR calendario a calendario en España, en los últimos años ha estado cayendo –del sexto al séptimo puesto, del séptimo al octavo, del octavo al...– y ahora, es casi seguro que volverá a experimentar algo que no le sucedía desde el 2021: quedar fuera de la mesa de los 10 coches más vendidos del país.

¿Un tercero en discordia? El otro referente japonés, aunque desempeñándose en el segmento B, le pisaba los talones al C-HR. El popular Toyota Yaris Cross acumulaba 18.992 comercializaciones, para ponerle algo de suspense a un 2025 que ya es historia.