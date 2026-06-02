La OCU desmonta uno de los grandes prejuicios sobre Tesla: el Model Y también presume de fiabilidad

Tesla arrastra desde hace años una imagen muy peculiar. Para muchos compradores es la marca que cambió el coche eléctrico para siempre. Para otros, sigue siendo un fabricante con acabados discutibles, ajustes mejorables y una forma de entender el automóvil demasiado dependiente de las pantallas y el software. Sin embargo, una cosa es la percepción de calidad y otra muy distinta la fiabilidad real.

Y ahí es donde el Tesla Model Y sale mejor parado de lo que muchos esperarían. En el último informe de fiabilidad de la OCU, basado en una encuesta a 85.590 automovilistas de 10 países europeos, Tesla obtiene una puntuación de 89 sobre 100 en fiabilidad y otros 89 puntos en satisfacción. No lidera la clasificación, porque Lexus, Toyota, Subaru y Suzuki siguen marcando el camino, pero sí se coloca en una zona muy alta del ranking, junto a marcas como Honda, BYD, Mazda o Kia.

Tesla Model Y | Tesla

Tesla ya no solo compite por autonomía o tecnología

El informe de la OCU coloca a Tesla entre las marcas mejor valoradas en fiabilidad, con 89 puntos sobre 100.

El Model Y aparece entre los coches grandes nuevos más fiables, junto al Toyota RAV4.

El dato es importante porque Tesla suele ser juzgada por aspectos muy visibles: la aceleración, la autonomía, la carga rápida, el software, las actualizaciones o el diseño minimalista de sus interiores. Pero la fiabilidad es un argumento más silencioso y, al mismo tiempo, mucho más importante para quien se plantea comprar un coche caro.

Según la OCU, la fiabilidad sigue siendo el principal motivo de compra para muchos conductoress, por encima incluso del diseño o la imagen de marca. Y en ese terreno, el Model Y consigue destacar dentro de los coches grandes nuevos. No es un detalle menor, porque hablamos de uno de los SUV eléctricos más vendidos del mundo y de un modelo que en España se ha convertido en una referencia casi inevitable para quien busca un eléctrico familiar.

El resultado también ayuda a matizar uno de los grandes prejuicios sobre Tesla. La marca puede seguir generando debate por su calidad percibida, por la ausencia de algunos mandos físicos o por sus decisiones de diseño, pero el informe de la OCU apunta a que, en términos de averías declaradas por sus propietarios, sus resultados son mucho más sólidos de lo que muchos críticos dan por hecho.

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Los eléctricos salen mejor parados que los diésel

La OCU señala que los híbridos no enchufables son los coches más fiables por tipo de motor.

son los coches más fiables por tipo de motor. Los eléctricos también obtienen buenos resultados, mientras que los diésel aparecen como los menos fiables, sobre todo en coches medianos y grandes.

El buen resultado de Tesla también encaja con una tendencia más amplia. En el informe de la OCU, los híbridos no enchufables aparecen como el tipo de coche más fiable, algo lógico si tenemos en cuenta la experiencia acumulada por marcas como Toyota o Lexus. Pero los eléctricos también salen bien posicionados frente a tecnologías más complejas.

Un coche eléctrico tiene menos elementos mecánicos sometidos a desgaste que un coche de combustión tradicional. No tiene embrague convencional, caja de cambios compleja, escape, turbo, correa de distribución o sistemas anticontaminación tan delicados como los de muchos diésel modernos. Eso no significa que un eléctrico no pueda averiarse, ni que sus reparaciones sean siempre baratas, pero sí ayuda a explicar por qué algunos modelos están logrando buenos resultados de fiabilidad.

En el caso del Model Y, esa ventaja técnica se suma a una producción ya muy asentada. Tesla ha fabricado millones de unidades de sus modelos más populares y ha ido corrigiendo parte de los problemas iniciales que alimentaron su mala fama en calidad. El resultado es un coche que puede seguir siendo discutible en algunos detalles, pero que empieza a consolidarse también como una compra racional.

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Un argumento más para el eléctrico más incómodo para sus rivales

El Model Y ya era fuerte por eficiencia, red de carga y prestaciones.

Si además suma una buena imagen de fiabilidad, se vuelve todavía más difícil de atacar para sus rivales europeos y premium.

El Tesla Model Y no necesita demasiadas presentaciones. Es uno de los eléctricos más vendidos del mundo y uno de los grandes responsables de que muchos compradores hayan empezado a plantearse seriamente un SUV eléctrico. Su propuesta siempre ha sido clara: mucha tecnología, buena autonomía, acceso a la red de Supercargadores y unas prestaciones muy superiores a las de muchos SUV de precio parecido.

La fiabilidad añade ahora otra capa a esa fórmula. Porque una cosa es que un coche sea rápido, eficiente o llamativo, y otra que sus propietarios declaren pocos problemas con el paso del tiempo. Para muchos compradores, especialmente en un vehículo eléctrico, esa tranquilidad puede pesar tanto como la autonomía o el equipamiento.

Esto no convierte al Model Y en un coche perfecto. Sus interiores siguen sin convencer a quienes buscan una experiencia más tradicional, algunos clientes echan de menos más botones físicos y Tesla continúa siendo una marca que polariza. Pero el informe de la OCU deja una lectura clara: reducir Tesla a sus polémicas o a sus defectos de acabado es cada vez menos justo.

El Model Y ya no solo puede presumir de ser un eléctrico rápido, tecnológico y muy vendido. Según la OCU, también puede presumir de fiabilidad. Y eso es justo lo que más daño puede hacer a sus rivales: cuando un Tesla deja de ser solo una compra emocional o tecnológica y empieza a parecer también una compra sensata.