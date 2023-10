¿Qué es y para qué sirve el permiso B?

En España, el permiso de conducir tipo B es el más frecuente entre la mayoría de conductores. Para obtener esta licencia, los usuario deberán superar dos pruebas, una teórica de 30 preguntas tipo test y una práctica de en torno a 25-30 minutos. Aprobar este examen te da acceso a conducir una gran cantidad de vehículos.

Examen para obtener el carnet de conducir | iStock

La prueba teórica, dentro de su dificultad, es la que más examinados superan a la primera, un 46%. Pese a que este porcentaje pueda parecer en primera instancia bajo, este es bastante más alto que el de las personas que superan la parte práctica con tan solo un intento (un 27% según datos aportados por la DGT).

¿Qué vehículos puedo conducir con el permiso B?

El permiso B te da acceso a conducir automóviles cuya masa máxima autorizada no supere los 3.500 kg y que estén adaptados para transportar hasta ocho pasajeros sin contar al conductor. Esto abarca coches, camionetas y furgonetas siempre que estos estén dentro de los límites establecidos.

Asimismo, cada uno de estos vehículos tienen la capacidad de cargar con un remolque con un peso máximo de hasta 750 kg, también conocidos como remolques ligeros, sin la necesidad de tener un permiso adicional.

Carnet de conducir | DGT

Dependiendo de la MMA del remolque existen diferentes escenarios posibles. El primero es en caso de que la masa máxima autorizada del conjunto (remolque + vehículo) sea superior a 4.250 kg. En esta situación deberás obtener el permiso B+E para poder circular con peso más alto al indicado.

El segundo caso es si al vehículo principal se le acopla a un remolque con un peso superior a los 750 kg. Bajo esta circunstancia el coche podría ser conducido bajo licencia B siempre que el conjunto no supere una masa máxima de 3.500 kg.

El tercer y último escenario sería en caso de que el remolque tenga un peso superior a 750 kg pero que su conjunto sea menor que los 4.250 kg. En esta situación se podría circular con el permiso B, aunque se requerirá una autorización del tipo B-96.

Vehículos de dos o tres ruedas y especiales

El permiso B de conducir no solo te permite circular con vehículos de cuatro ruedas, los de dos y tres también están incluidos en esta licencia. Este es el caso de los ciclomotores, cuatriciclos ligeros, y vehículos para personas con movilidad reducida.

También se incluyen en esta lista las motocicletas de hasta 125 cc. Eso sí, con ciertas restricciones de potencia y siempre y cuando el conductor tenga al menos tres años de antigüedad. Los triciclos y cuadriciclos pueden conducirse bajo la licencia tipo B.

Carnet de conducir | La Sexta

Los vehículos especiales, por su parte, se dividen en dos categorías principales. Los destinados a usos agrícolas y los no agrícolas, que abarcan excavadoras y otros similares.

En el caso de los vehículos especiales agrícolas, con el permiso de clase B, se permite la conducción de vehículos especiales agrícolas autopropulsados, así como de conjuntos de estos, incluyendo maquinaria remolcada, cosechadoras y tractores.

Los vehículos especiales no agrícolas, por su parte, también se pueden manejar siempre que no superen una velocidad máxima de 40 km/h y cuyo peso máximo (MMA) no exceda los 3.500 kg. En caso de superarse los límites mencionados, será necesario obtener el permiso correspondiente al peso del vehículo, es decir, el C1 o el C.