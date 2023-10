Estas son todas las pruebas que te van a pedir a la hora de hacer el examen práctico del carnet de conducir

Con la llegada de la mayoría de edad en España, muchos jóvenes se ponen manos a la obra para conseguir sacarse el carnet de conducir. Para obtenerlo, los futuros conductores deberán superar dos pruebas que les acrediten como personas aptas para circulas por las carreteras nacionales e internacionales. La primera de ellas se trata de un examen teórico de 30 preguntas tipo test de respuesta múltiple en las que tan solo se permitirá al examinado cometer tres fallos.

Coche de autoescuela | DGT

La segunda y última parte para conseguir el preciado permiso de circulación es la parte práctica. En esta, los alumnos deberán demostrar su destreza al volante durante un tiempo que oscila entre los 15 a los 30 minutos. Un tiempo en el que deberemos superar las tres pruebas diferentes que conforman este examen.

Las tres pruebas a las que deberás hacer frente en el examen práctico para conseguir el carnet de conducir

La primera de las pruebas consiste en unas comprobaciones previas en el vehículo. En esta parte, el examinador, antes de que inicies la conducción te realizará una pregunta acerca de cualquier elemento del coche. Algunas de las cuestiones más comunes son sobre la ubicación de ciertas piezas existentes bajo el capó (líquido refrigerante, aceite, líquido del parabrisas, la batería, etc.), los neumáticos, los documentos del automóvil (permiso circulación, tarjeta ITV y el recibo del seguro) y el significado de los testigos (freno de mano, luces, etc.).

En caso de no conocer la respuesta a la pregunta realizada por el funcionario, puedes estar tranquilo, no estarás suspenso, aunque partirás con un falta leve. Después de las comprobaciones previas, realizaremos una conducción autónoma, es decir, conduciremos libremente por las calles de la ciudad en la que nos examinemos. Una recomendación para esta prueba es dirigirte a una zona que conozcas bien y evites aquellas que puedan tener situaciones complejas que te compliquen el examen.

Carnet de conducir autoescuela | Newspress

La tercera y última parte es la conducción dirigida. En esta prueba, deberás enfrentarte a las indicaciones del examinador quien te dirigirá de manera clara y concisa y con el suficiente tiempo de antelación para que proceses la maniobra a realizar. Además, también nos encontraremos con uno de los puntos más temidos por los alumnos, el aparcamiento. Una vez realizada esta fase nos dirigiremos de nuevo al centro de exámenes de la DGT, donde el funcionario, por norma general, nos comunicará ciertas anotaciones realizadas durante la prueba.

¿Cuánto tardan en comunicarme el resultado?

En algunas situaciones, es el propio examinador quien te comunica si eres apto o no. En otras, pese a no decirlo directamente, podemos hacernos una idea del resultado por las indicaciones y correcciones que realice. En caso contrario, los resultados del examen práctico de la DGT se publican en la web en un plazo de 24 horas como mínimo, teniendo como norma habitual publicar el resultado a partir de las 17:00 horas. En caso de que te hayas examinado en viernes, no conocerás tu situación hasta el lunes.

Después de ver el plazo de espera para conocer el resultado, queremos darte algunos consejos para que afrontes con la mayor tranquilidad posible tu examen práctico de conducir. Recuerda que deberás acudir unos 15 minutos antes de la citación y con el DNI. Las pruebas pueden adelantarse o retrasarse en función del examinador y el número de personas que se examinen ese día.

Además, la identidad del funcionario que realice la evaluación de tu examen no se conocerá hasta que el momento del inicio de la prueba. A la hora de hacer tu examen procura mantener la calma lo máximo posible, no te vas a enfrentar a nada diferente que no hayas hecho en tus clases con tu profesor de la autoescuela.