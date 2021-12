¿Qué sistemas va a verificar la ITV de manera electrónica?

Más información La prueba de la ITV que millones de coches ya no tienen que pasar

Las estaciones de inspección de las ITV de nuestro país están preparadas para verificar y comprobar la seguridad e integridad de todos los vehículos que están matriculados en nuestro territorio, independientemente de su naturaleza. Es decir, pueden cubrir las necesidades creadas por una scooter de 50 cc, por un cuadriciclo eléctrico de apenas 10 CV de potencia o por un gigantesco camión con motor V10 y más de 500 CV de potencia.

Al fin y al cabo, se trata de garantizar, en la medida de lo posible, la seguridad en nuestras carreteras. Con el paso de los años los vehículos se han modernizado de manera notable, integrando numerosos elementos tanto de seguridad como de confort, resultando además mucho más respetuosos con el medio ambiente. De la misma manera, la carga electrónica en un vehículo medio actual es infinitamente superior a la carga electrónica de la que disponía un vehículo con apenas un puñado de años encima.

Desde hace un tiempo, de hecho, las ITV ya tienen la facultad de controlar ciertos elementos de tu coche de manera electrónica aunque es cierto que la llegada de la pandemia a nuestras vidas retrasó de manera notable la implantación de este sistema de control. De cualquier manera, parece que poco a poco estos sistemas van a estar más vigilados de manera electrónica.

¿Qué elementos verifica la ITV con el sistema OBD?

El sistema OBD es un sistema de diagnosis electrónica que, gracias al trabajo de los fabricantes, se ha convertido en un estándar en la industria de manera que hay determinados sistemas del vehículo que pueden ser diagnosticados de la misma manera independientemente del vehículo que los equipe. ¿Qué vehículos son susceptibles de ser controlados electrónicamente?

Vehículos ligeros homologados bajo normativa de emisiones Euro V y Euro VI

homologados bajo normativa de emisiones Vehículos pesados homologados bajo normativa de emisiones Euro VI

Con estas premisas, los elementos que se controlan de manera electrónica bajo sistema de diagnosis son los relacionados con el potencial contaminante del vehículo: sistemas de filtro de partículas, sistemas de inyección de urea (Adblue) y sistemas de recirculación de gases (EGR). Todos estos elementos deben funcionar correctamente y no estar anulados ya que de lo contrario no se podrá superar la inspección.

Además, próximamente van a comenzar a analizar el funcionamiento de otros elementos, en este caso de seguridad, como los sistemas de retención programada (airbag y pretensores de cinturón) y ABS. En cualquier caso, no se podrá acudir a la ITV si has el borrado el fallo de manera deliberada una hora antes o has circulado menos de un kilómetro, ya que de lo contrario tampoco superarás la inspección.