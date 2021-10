¿Puedo pasar la ITV de mi coche con un seguro por días?

Más información El truco gratuito que hará que tu coche diésel pase la prueba de gases en la ITV

Las ITV suponen una importante garantía de seguridad para los usuarios de las carreteras de nuestro país. Según la normativa vigente, todos los vehículos matriculados en nuestro país tienen la obligación de acudir de manera periódica a una de las estaciones ITV del territorio nacional para verificar tanto su correcto estado a nivel técnico como el estado administrativo.

De esta manera, para que un vehículo supere correctamente la ITV necesita que elementos como los frenos, la suspensión, la dirección o los sistemas de iluminación funcionen adecuadamente, aunque no es lo único necesario. Que el vehículo cuente con las piezas homologadas y que se presente con la ficha técnica y el permiso de circulación en buen estado son condición indispensable para superar la inspección, como también lo es el hecho de contar con una póliza de seguros contratada.

¿Puedo pasar la ITV con un seguro por días?

En los últimos años hemos asistido a la proliferación de nuevas fórmulas para asegurar nuestro vehículo. Es habitual así que incluso las compañías aseguradoras más grandes y consolidadas permitan a sus clientes contar con fórmulas más flexibles para contratar el seguro del automóvil. Hablamos, por ejemplo, de pagar el seguro por semestres o, incluso, de manera mensual.

Una de las grandes explosiones en los últimos años ha sido la llegada de los seguros por días, seguros que permiten contratar sus servicios sólo por unas horas para así ahorrar dinero a la hora de pagar el seguro. Esta fórmula está pensada, especialmente, para vehículos que no circulan durante el año o cuyo uso está muy restringido, pero...¿pueden utilizarse los seguros por días para superar la ITV?

La respuesta es que sí: en la ITV verificarán que nuestro vehículo cuenta con seguro en ese momento, pero no antes ni después, de manera que el seguro por días es una buena opción para superar la ITV si no quieres llevar tu coche en grúa. Eso sí, debes tener en cuenta que desde que contratas la póliza hasta que ésta figura en el FIVA o Fichero Informativo de Vehículos Asegurados pueden pasar unas horas, de manera que puede que acudas a la ITV y en la estación no se les refleje el actual estado de tu vehículo.