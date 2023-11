¿Puede llevarse mi coche la grúa si lo dejo aparcado mucho tiempo en el mismo sitio?

Contar con un coche a nuestra disposición las 24 horas del día, los 365 días del año, se está convirtiendo en muchos casos en un auténtico privilegio que no está al alcance de todos. Una de las principales preocupaciones de los conductores, especialmente de aquellos que residen en zonas con una gran densidad poblacional, es la disponibilidad de aparcamiento donde poder estacionar correcta y despreocupadamente el vehículo durante el tiempo que sea necesario.

Aunque parezca una contradicción, el espacio es de todos, pero no es de nadie. También el espacio de estacionamiento, reservado para que los vehículos puedan dejarse parados cuando no es necesario su uso. Esos espacios, en ocasiones, no cuentan con ningún tipo de regulación, no hay que pagar por utilizarlos y, por tanto, algunos conductores pueden interpretar que son espacios en los que poder dejar su coche despreocupadamente de manera completamente indefinida.

Grúa | Agencias

Nada más lejos de la realidad: dejar nuestro coche aparcado en el mismo sitio de manera indefinida sólo tiene un final, y suele estar asociado a multas, grúa y trámites posteriores. ¿Cuánto tiempo puedo dejar mi coche aparcado antes de que se lo lleve la grúa?

¿Cuántos días puedo aparcar mi coche sin miedo a que se lo lleve la grúa?

Esta pregunta no tiene una respuesta única, ya que depende principalmente de la normativa municipal. Es decir, debes consultar ese dato en tu ayuntamiento, ya que cada uno de ellos tiene potestad para regular este hecho. En cualquier caso, ese tiempo no suele ser superior a una semana, y si este tiempo se supera y las autoridades tienen constancia de ello, te estarás metiendo en un lío porque lo más probable es que recibas, como mínimo, una sanción leve que encontrarás en el parabrisas de tu coche la próxima vez que vayas a su encuentro.

Puede incluso que no encuentres tu coche cuando lo vayas a recoger, ya que la grúa municipal ha hecho su trabajo y se lo ha llevado al depósito. En ese caso los costes se disparan, ya que a la más que probable sanción tendrás que añadir las tasas de actuación de la grúa municipal y, además, la tasa de estancia en el depósito que se irá incrementando gradualmente cuanto más tiempo esté nuestro vehículo dentro de las dependencias municipales.