La H no es muda: ¿qué hay detrás del rediseñado logotipo de Honda?

Si hay una zona en la que la H no es muda, esa es la zona Honda. En el fabricante japonés la H se pronuncia en todo sentido. En el habla y en la agenda automotriz, debido al impacto que está significando el rebranding desde su anuncio en sociedad, allí por enero del 2024, cuando la firma desembarcó en el CES de Las Vegas y develó no solo los primeros prototipos hacia la nueva generación eléctrica, sino el nuevo diseño del logotipo.

Los últimos dos años sirvieron para que nos familiarizáramos por adelantado. Los modelos de la Serie 0 –el Honda 0 Saloon y el Honda 0 SUV (portada)– fueron avanzando en sus etapas de prototipos. En simultáneo, poco tardó el emblema rediseñado, que todavía no se ha estrenado, en introducir su imagen en nuestras mentes. Pero, por primera vez, la marca ha profundizado en los detalles sobre el tema días atrás.

Honda presenta nuevo logo y se une a una larga lista de marcas que ya lo han hecho durante los últimos años | Honda

No solo recordó Honda cuándo y dónde veremos su icono evolucionado, sino que ha dado una explicación acerca de lo que simboliza este nuevo diseño. ¿Qué hay detrás del renovado logo de la compañía? El 2026 es el año de lanzamiento para los mencionados modelos eléctricos, pero se espera que empiecen su ciclo comercial el año que viene. Será entonces en el 2027 cuando la H se pronuncie a viva voz, aunque no solamente a través de la futura gama 100 % eléctrica, sino también mediante "los principales híbridos eléctricos (HEV)", según uno de los más recientes comunicados oficiales.

El nuevo logo de Honda: uniendo pasado con futuro y en las pistas antes que en los concesionarios

¿Cómo lo imaginas en los Civic, CR-V y HR-V Full Hybrid? Debo decir que el actual logotipo les sienta bien, en especial al lavado de cara en tono deportivo del compacto que no data de tanto tiempo atrás. ¿Lo portará de inmediato el flamante Prelude o el fabricante le dará un margen para que este nuevo coupé se amigue con el tradicional? Todo esto, teniendo en cuenta el estreno de la nueva H en el mercado a partir del próximo año, porque en el hábitat de los elegidos el debut ya ha entrado en fase de cuenta atrás y está a punto de concretarse.

Nuevo logo Honda | Honda

Es que el AMR26, el monoplaza de Aston Martin para la nueva temporada de la Fórmula 1, se moverá no con motorización Mercedes-Benz, sino con la unidad de potencia de Honda Racing. Cuanto mejores resultados obtenga la escudería británica, pues mayor será la visibilidad del nuevo logo. A la espera, el coche de carreras ya se empezó a mostrar con la nueva H, estampada al frente y sobre el volante, en fotos publicadas por la división F1 japonesa.

¿Qué significa, entonces, el nuevo dibujo? "Representa dos manos extendidas, simbolizando el compromiso de Honda de aumentar las posibilidades de movilidad", ha definido la marca que, si bien encuentra en el futuro eléctrico cercano el motivo de la nueva apariencia, no se ha desentendido del pasado para darle forma y silueta a su prestigiosa insignia, ya que el dibujo entrante se inspira en el logotipo original de los años sesenta.