Las multas por conducir bebido cambian según el país: de 1.000 euros a perder el coche

Conducir tras haber consumido alcohol puede acarrear sanciones muy diferentes según el país. Mientras que algunos estados mantienen una política de tolerancia cero, otros permiten una determinada tasa antes de considerar que existe una infracción.

Por ello, ‘Discover Cars’ ha elaborado una guía en la que recopila los límites legales de alcohol al volante y las sanciones aplicables en distintos países del mundo.

La cantidad de alcohol presente en la sangre no afecta por igual a todas las personas, ya que depende de factores como el peso, el sexo o el metabolismo. Aun así, el informe recuerda que medio litro de cerveza o una copa grande de vino pueden ser suficientes para que algunas personas alcancen una tasa cercana al 0,05 % de alcohol en sangre.

España mantiene el límite en el 0,05 %

En España, la tasa máxima permitida es del 0,05 % para la mayoría de los conductores, mientras que los profesionales y quienes tienen el permiso desde hace menos de dos años no pueden superar el 0,03 %. No obstante, la Dirección General de Tráfico (DGT) planteó el año pasado rebajar ese límite hasta el 0,02 % para todos los usuarios.

Actualmente, conducir con una tasa de entre 0,05 % y 0,12 % puede suponer una multa de 1.000 euros. Si se supera el 0,12 %, la infracción pasa a considerarse un delito penal, con sanciones que pueden incluir multas de mayor cuantía, hasta seis meses de prisión y la retirada del permiso de conducir entre uno y cuatro años.

Hay países donde las sanciones son todavía más severas

Francia y Portugal comparten el mismo límite general del 0,05 %, aunque las consecuencias también son importantes. En Francia, superar el 0,08 % puede acarrear multas de hasta 4.500 euros y penas de hasta dos años de prisión. En Portugal, las sanciones económicas oscilan entre 250 y 2.500 euros, en función de la tasa detectada.

En otros países las medidas son incluso más estrictas. En Dinamarca, si un conductor supera el 0,2 % de alcohol en sangre, la policía puede confiscar el vehículo de forma inmediata. Además, el coche también puede ser incautado si el conductor ha sido sorprendido conduciendo ebrio tres veces en los dos últimos años.

Fuera de Europa también existen sanciones contundentes. En Nueva Zelanda, una tasa igual o superior al 0,08 % puede conllevar hasta tres meses de prisión en la primera o segunda infracción. En Filipinas, superar el 0,05 % también puede castigarse con penas de hasta tres meses de cárcel.